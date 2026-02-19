Cuatro propuestas escénicas de Canarias aspiran a los Max 2026

Los musicales El cabaret de los hombres perdidos y La reina de las nieves, la obra Sáhara. La barca del desierto, favorita con seis candidaturas, y Polígono, de La Escrig Producciones, que opta en tres categorías, son los cuatro espectáculos canarios preseleccionados para optar a los Premios Max 2026. Los galardones se entregarán el 1 de junio en el Teatro Romano de Mérida, recordó este miércoles la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), que puso de relieve que este año habrá dos nuevas categorías a concurso y tres premios especiales.
MÁS CATEGORÍAS
De esta forma, los XXIX Premios Max de las Artes Escénicas amplían a 22 sus categorías, incorporando nuevos trofeos para el mejor elenco de teatro y el mejor de danza, como una manera de reconocer al equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Asimismo, quienes participen en la categoría de mejor autoría revelación podrán competir también en la de mejor autoría teatral o coreografía.
Los dos nuevos reconocimientos se suman a los 20 tradicionales y los tres trofeos especiales: el Premio Max de Honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de la profesión; el Max Aplauso del Público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo de los espectadores, sustentado en la masiva asistencia y su permanencia en cartelera, y el Max aficionado o de carácter social (este año se premiará la primera modalidad), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.
MEJOR ESPECTÁCULO
Así las cosas, al premio de mejor espectáculo musical o lírico optan en Canarias El cabaret de los hombres perdidos, de El Cabaret de los Hombres Perdidos, y La reina de las nieves, de Servicios Artísticos Insulares. En esta relación se halla también en representación de las Islas Polígono, de La Escrig Producciones, con las candidaturas de Rosa Escrig, en el apartado de mejor autoría revelación; Adrià Pinar, como mejor diseño de espacio escénico-videoescena, y la propia productora por su labor.
Una de las grandes favoritas de la edición de este año es Unahoramenosproducciones, habitual en los galardones de las artes escénicas españolas, con Sáhara. La barca del desierto, que reúne un total de seis candidaturas: mejor espectáculo de teatro; mejor autoría teatral y mejor dirección, para Mario Vega; mejor actriz, donde figura Marta Viera; diseño de iluminación, premio al que aspira Eduardo Vizuete, y composición musical, al que opta Héctor Muñoz.
Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona,1919-1999), se han consolidado como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las artes escénicas en España.