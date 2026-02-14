David Minguillón: un viaje más íntimo y más resiliente

David Minguillón, el virtuoso guitarrista canario, formado en Berklee y con una sólida carrera internacional, da un giro vital a su trayectoria con un proyecto de canción de autor que une la palabra, la sanación y la excelencia musical. Minguillón, tras décadas de exploración sonora y reconocimiento en escenarios de todo el mundo, presenta su nuevo camino artístico. Bajo una estética minimalista y directa, el artista tinerfeño evoluciona hacia la figura del cantautor en un viaje introspectivo donde la guitarra, su fiel compañera, cede espacio a la voz y a la lírica para narrar un proceso de “contar, cantar y sanar”.
Este nuevo proyecto, Layam. La calma después de la tormenta, que nace de la necesidad de hallar belleza tras el caos, tuvo su punto de inflexión en junio de 2025 con un exitoso directo en el mítico Café Libertad 8 de Madrid. Aquella actuación reafirmó la solidez de esta nueva etapa, consolidando una propuesta donde la técnica impecable adquirida en instituciones como el Conservatorio Superior de Música de Maastricht y la prestigiosa Berklee College of Music se pone al servicio de la emoción más pura.
UN DIRECTO CÁLIDO CON BAJO Y BATERÍA
La presentación oficial tendrá lugar el 26 de marzo (20.00 horas) en el que es un espacio que refuerza la categoría de esta propuesta: el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL). La voz y la guitarra de Minguillón no estarán solas. Les acompañará una sección rítmica de bajo y percusión con los músicos Tiago Brauna, a la batería, e Iñaki Allende, al bajo eléctrico. Ellos amplificarán más si cabe la fuerza de sus composiciones, creando una atmósfera que transita entre el refugio y la trinchera.
El respaldo institucional subraya la relevancia cultural de un proyecto que nace en Canarias. La grabación del álbum ha sido subvencionada por el Gobierno regional, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). El concierto de presentación cuenta a su vez con el apoyo de la Cátedra Pedro García Cabrera de la Universidad de La Laguna y el propio Paraninfo.
David Minguillón es un músico de formación ecléctica y excelencia académica. Tras formarse con Pedro Neto, obtuvo licenciaturas y másteres en guitarra clásica y de jazz (Países Bajos), culminando su formación con un máster en Performance Contemporánea en el centro de Berklee en Valencia. Su discografía incluye trabajos destacados como Puerto del Mar (colaborando con figuras como Jorge Pardo) y Diálogo con un duende. En este nuevo capítulo musical integra además su conocimiento en sonoterapia, buscando una conexión vibracional y honesta con el público que acude a escucharle.