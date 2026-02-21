David Uclés se cita el 13 de marzo con los lectores canarios en Tenerife Noir

El reciente ganador del Premio Nadal 2026, David Uclés, se citará por primera vez con los lectores canarios el 13 de marzo en el espacio conversacional Memoria, ciudad y literatura del 11º Festival Atlántico del Género Negro Tenerife Noir. Con su novela La ciudad de las luces muertas, el escritor jienense cautivó al jurado de uno de los premios con mayor historia de la literatura en España.
Uclés será el protagonista de un formato que permitirá reflexionar y profundizar en torno a otra de sus obras, La península de las casas vacías (Siruela), en un acto que comenzará a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital tinerfeña.
La entradas para acudir al coloquio, organizado junto al Observatorio Cultural Domingo Pérez Minik, se pueden adquirir a través del enlace web https://tickets.janto.es/cajacanarias/public/janto/main.php#. Los periodistas Juan Cruz y Raquel Toste, junto a la filósofa Ana Hardisson, conversarán con el autor acerca de la visión tan particular sobre la Guerra Civil y la posguerra que plasma en esta novela a través de la historia de la familia Ardolento. Una narrativa que mezcla la realidad con un mundo imaginario, jugando con el simbolismo para generar una construcción muy visual.
La obra, señalan desde la organización del festival, que encaja en el género noir presentando la descomposición de una sociedad rota por un conflicto que deja heridas profundas en las personas, en las historias y en las familias. Una alegoría que muestra el desarraigo y la soledad de una península vacía tras el paso devastador de la guerra y la huella eterna que deja la posguerra en las personas y los espacios.
De autor de culto, conocido en círculos de literatura más independiente por obras como Emilio y Octubre, Uclés, con su costumbrismo mágico, pasa a convertirse en un fenómeno literario, social y cultural. Un autor que no rehúye el debate, poniendo la literatura al servicio de la causa: invitar a reflexionar sobre lo vivido en tiempos pasados con una narrativa que atraviesa al lector con recreaciones que conmueven y emocionan.
Tenerife Noir busca así reafirmar su apuesta por un género que no solo entretiene, sino que cuestiona y confronta. En un contexto en el que la memoria histórica vuelve al centro del debate público, la obra de Uclés plantea una reflexión literaria sobre las cicatrices que aún perduran.