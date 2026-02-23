Denuncian el aumento de las listas de espera en Servicios Sociales de Granadilla: “Obligan a personas vulnerables a esperar más de dos meses”

El PSOE de Granadilla de Abona ha denunciado que, con la llegada del actual gobierno municipal formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, los tiempos de espera en los Servicios Sociales han vuelto a incrementarse de forma preocupante, afectando directamente a las personas más vulnerables del municipio.
La exalcaldesa y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Jennifer Miranda, se mostró tajante, al señalar que “el actual grupo de gobierno está desmantelando un sistema de atención social que funcionaba y que ponía a las personas en el centro. Ahora volvemos a ver retrasos injustificables que condenan a muchas familias a esperar meses para recibir la ayuda que necesitan”.
REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS
Desde el Partido Socialista recuerdan que en los 20 meses de gestión al frente del Gobierno municipal se redujeron de manera notable los tiempos de espera para la atención, llegando en muchos casos a ofrecer citas en menos de una semana. Además, se implantó la figura del trabajador social de urgencia, que permitía atender situaciones graves sobre la marcha.
En este sentido, el exconcejal de Bienestar Comunitario, Adán García, subrayó que “durante nuestra etapa se priorizó la atención rápida y eficaz, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad. Se demostró que, con voluntad política y una buena organización, los Servicios Sociales pueden dar respuesta de forma inmediata y digna”.
“Sin embargo -prosiguió García- con el cambio al gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular y VOX, los plazos han vuelto a ampliarse, obligando a personas en situación de necesidad, e incluso enfermas, a esperar hasta dos meses o más para ser atendidas”.
PASOS ATRÁS
Desde el Grupo Municipal Socialista advierten de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento “no pueden gestionarse con improvisación ni dejadez”, por lo que exigen al actual gobierno municipal tripartito liderado por José Domingo Regalado que “se ponga a trabajar y deje de dar pasos atrás en un área tan sensible y necesaria para muchos vecinos y vecinas”.