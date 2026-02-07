¿Qué pasa con el parking de El Médano y el Cine Gardi? El PSOE denuncia que el Gobierno de Granadilla no ha ejecutado ni una obra

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para el ejercicio del año 2025 incluía el mayor capítulo de inversiones aprobado hasta la fecha en el municipio, con actuaciones repartidas por distintos barrios. Sin embargo, según denuncia el Grupo Municipal Socialista, “ninguno de esos proyectos ha sido ejecutado por el actual grupo de gobierno, integrado por Coalición Canaria, Vox y el Partido Popular”.
El documento presupuestario contemplaba inversiones destacadas como la construcción de un aparcamiento modular en El Médano, con un presupuesto de 2.924.403 euros; el asfaltado y acondicionamiento de la calle Rosario La Maestra, valorado en 240.451 euros, y la ampliación de la Escuela Infantil Sanipeques, con una inversión de 299.376 euros.
A estas actuaciones se sumaban otras como el acondicionamiento de la cancha de Los Cardones, el Skate Park de El Médano y la adquisición del cine Gardi, en el casco urbano, por un importe conjunto de 3.851.230 euros.
Desde el PSOE local recuerdan que el presupuesto fue elaborado durante el anterior mandato socialista y permaneció vigente tras la moción de censura celebrada en marzo, que situó en la Alcaldía a José Domingo Regalado, de Coalición Canaria, con el apoyo de un concejal del PP y los dos ediles de ultraderecha.
LICITACIÓN
Según el PSOE local, pese a que el actual tripartito lleva cerca de un año al frente del Ayuntamiento, “ninguna de estas inversiones ha sido licitada ni tramitada hasta el momento”.
Para la portavoz socialista, Jennifer Miranda, “esta realidad es un ejemplo más de la incapacidad de Coalición Canaria de hacer avanzar al municipio de Granadilla de Abona”.
Según Miranda, otras obras previstas por el gobierno socialista y que sí han dado comienzo, como las que afectan a los polideportivos de Chiñama y La Hoyita “hace meses que deberían haber finalizado, lo que demuestra que estamos en manos de un gobierno absolutamente sobrepasado por la realidad”.
Desde el Grupo Municipal Socialista se insiste en la necesidad de garantizar la ejecución efectiva de las inversiones aprobadas en los presupuestos municipales, así como de reforzar la planificación, la transparencia y el control en la gestión, con el objetivo de que los recursos públicos empleados se traduzcan en mejoras reales para el municipio.