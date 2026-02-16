sucesos

Localizan sin vida al desaparecido en la costa de San Juan de la Rambla

La alerta saltó durante la jornada de este domingo, movilizando un importante contingente de recursos en el litoral norteño
Búsqueda desaparecido San Juan de la Rambla
Helicóptero del GES, durante la búsqueda en San Juan de la Rambla.
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El dispositivo de búsqueda activado este domingo en la costa de San Juan de la Rambla ha concluido con el peor de los desenlaces posibles. Los servicios de emergencia han localizado del cuerpo sin vida de la persona que era intensamente buscada en las inmediaciones del Charco de La Laja y la Punta de Marrero.

Un despliegue por tierra, mar y aire

La alerta saltó durante la jornada de este domingo, movilizando un importante contingente de recursos en el litoral norteño. Al operativo inicial, compuesto por efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) con su helicóptero, se sumó posteriormente un helicóptero de la Guardia Civil, que ha resultado clave en las labores de rastreo sobre el escarpado relieve de la zona.

  1. Grave atropello en Santa Cruz: una mujer herida crítica cerca de OfraGrave atropello en Santa Cruz: una mujer herida crítica cerca de Ofra
  2. Susto en Tazacorte: colapsa un muro por el viento a escasos metros de varios clientesSusto en Tazacorte: colapsa un muro por el viento a escasos metros de varias personas

Precaución extrema en el litoral

Aunque de momento no han trascendido datos oficiales sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas que rodearon el suceso, cabe recordar que las islas se encuentran en situación de prealerta por fenómenos costeros. El fuerte oleaje y las corrientes en el norte de Tenerife suelen ser especialmente peligrosos en este tipo de episodios meteorológicos.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas