Localizan sin vida al desaparecido en la costa de San Juan de la Rambla

El dispositivo de búsqueda activado este domingo en la costa de San Juan de la Rambla ha concluido con el peor de los desenlaces posibles. Los servicios de emergencia han localizado del cuerpo sin vida de la persona que era intensamente buscada en las inmediaciones del Charco de La Laja y la Punta de Marrero.
Un despliegue por tierra, mar y aire
La alerta saltó durante la jornada de este domingo, movilizando un importante contingente de recursos en el litoral norteño. Al operativo inicial, compuesto por efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) con su helicóptero, se sumó posteriormente un helicóptero de la Guardia Civil, que ha resultado clave en las labores de rastreo sobre el escarpado relieve de la zona.
Precaución extrema en el litoral
Aunque de momento no han trascendido datos oficiales sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias exactas que rodearon el suceso, cabe recordar que las islas se encuentran en situación de prealerta por fenómenos costeros. El fuerte oleaje y las corrientes en el norte de Tenerife suelen ser especialmente peligrosos en este tipo de episodios meteorológicos.