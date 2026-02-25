El 75% de descuento en el parking de los aeropuertos: la medida que piden para acabar con el “sablazo” en Canarias

La movilidad en Canarias vuelve a situar a Aena en el centro de la diana política. El Parlamento de Canarias ha alzado la voz contra lo que consideran un “abuso” sistemático: los precios de los parking de los aeropuertos. La propuesta estrella, impulsada por el Grupo Popular, solicita aplicar una bonificación del 75% en los parkings, equiparando este servicio al descuento que ya disfrutan los residentes para volar.
El diputado Jacob Qadri ha sido tajante al calificar el paso por el aparcamiento como un “peaje obligatorio”. Según el parlamentario, para un canario volar no es un capricho, sino una necesidad vital, y resulta inaceptable que en muchos casos “el parking cueste más que el propio billete de avión”.
Un frente común contra el “sablazo” de Aena
La crítica ha sido casi unánime en la Cámara regional. Desde Nueva Canarias, Carmen Hernández ha acusado a Aena de “asfixiar” a las islas con precios que no tienen en cuenta los desplazamientos por motivos sanitarios, laborales o familiares. Por su parte, Raúl Acosta (AHI) se mostró escéptico ante la disposición de Aena para ceder, señalando que la entidad solo parece interesada en “engordar su cuenta de resultados”.
Incluso desde Vox, Paula Jover ha calificado la situación de “sablazo”, recordando que los aeropuertos canarios se encuentran entre los más rentables de la red nacional y, sin embargo, no ofrecen un servicio acorde a los precios que cobran a los usuarios y a los servicios de transporte como las guaguas turísticas.
¿Gratuidad o bonificación? El debate de los colectivos
Mientras Coalición Canaria (CC), a través de Jonathan Martín, insistía en que dejar el coche en el aeropuerto “no puede ser un lujo desproporcionado”, otros grupos como ASG recordaban las diferencias territoriales: en La Gomera el parking del aeropuerto es gratuito, pero el del puerto de San Sebastián sigue siendo de pago.
El Grupo Socialista, por su parte, aunque admitió no compartir todas las políticas de precios de Aena, cuestionó lo que denominó “aroma populista” de la propuesta del PP. Marcos Bergaz recordó que fueron los gobiernos populares quienes eliminaron la media hora gratuita en los parkings y emplazó a los conservadores a pedir la misma gratuidad en servicios que sí son competencia autonómica, como los parkings hospitalarios.
La necesidad de una tarifa “de residente”
La demanda de los grupos es clara: la doble insularidad y la ultraperiferia exigen que el estacionamiento sea considerado parte de la cadena del transporte. La solicitud del 75% de bonificación busca que el residente canario no sea penalizado por vivir en un territorio donde el avión es el equivalente al autobús o el tren en la Península.
Aena, que gestiona infraestructuras críticas en las islas, se enfrenta ahora a una presión institucional creciente para revisar un modelo de negocio que los canarios consideran injusto y abusivo.