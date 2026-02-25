Aena expone hoy en Tenerife su plan inversor para los aeropuertos

Aena explicará hoy en Tenerife su plan inversor en los aeropuertos de la Isla, tras avanzar la semana pasada que, de los 550 millones de euros previstos para la ampliación de Tenerife Sur, únicamente 289 millones entrarán en el Dora 3 (periodo regulatorio entre los años 2027 y 2031) y que los 261 millones restantes quedarán para periodos posteriores (Dora 4).
En relación con la ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Aena ha previsto una inversión de 149 millones de euros entre los años 2027 y 2031. Los cien millones restantes hasta alcanzar los 250 previstos para la totalidad del proyecto se materializarán en el siguiente periodo regulatorio, el Dora 4.
Para abordar estos y otros asuntos vinculados a las inversiones del gestor aeroportuario en la Isla, hoy se reunirán en el Cabildo tinerfeño el vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín; la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral; la directora de Planificación Aeroportuaria y Control Regulatorio, Sonia Corrochano, y el director del grupo de Aeropuertos de Canarias, Luis López Chapí, con la presidenta insular, Rosa Dávila, y un grupo de instituciones y empresarios.
Aena aprobó hace algo más de una semana el Dora 3, su principal instrumento de regulación y supervisión, que recoge las obligaciones de la compañía como gestor aeroportuario durante un período de cinco años.
En ese documento, cifró en 1.800 millones las inversiones que tiene previsto realizar en los aeropuertos de Canarias, de las cuales 867 millones se destinarán a los dos aeródromos tinerfeños. Casi la mitad de esta última cifra, 438 millones de euros, se va a emplear en las ampliaciones de ambas instalaciones aeroportuarias.
Aena apunta que las inversiones reguladas (no comerciales) incluidas en la propuesta de Dora han sido debatidas en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas y usuarios durante cinco meses.
Tras la aprobación por el Consejo de Administración de Aena, el documento se ha remitido a la DGAC (Dirección General de Aviación Civil) y a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia).
Igualmente se presentará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, que serán convocados por la DGAC, para continuar su tramitación hasta la aprobación del documento definitivo por el Consejos de Ministros que, como máximo, será en septiembre de este año.