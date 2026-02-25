Vende droga frente a la Policía y le pillan al acabar el turno: suceso surrealista en Gran Canaria

Hay errores que salen muy caros, y el que cometió un joven de 22 años en Telde este miércoles pasará a la historia de los sucesos más insólitos de Gran Canaria. La Policía Nacional ha procedido a la detención de este individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública tras ser sorprendido realizando una transacción de droga, nada más y nada menos que en las proximidades de la propia comisaría municipal.
Los hechos ocurrieron de la forma más inesperada para el detenido. Varios agentes de la Policía Nacional, que acababan de finalizar su jornada laboral y abandonaban las dependencias policiales, detectaron una actitud sospechosa entre dos personas. Lo que parecía una conversación casual resultó ser, ante el ojo experto de los agentes, una posible transacción de menudeo de drogas.
39 dosis de “crack” listas para la venta
Ante la evidencia de los movimientos, los policías procedieron de inmediato a la identificación de ambos individuos. Tras realizar el correspondiente registro superficial, los agentes hallaron entre las pertenencias del joven un total de 39 envoltorios de papel que contenían cocaína base, sustancia popularmente conocida como “crack”.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, la droga incautada habría alcanzado un valor aproximado de 195 euros en el mercado ilícito. El joven, que eligió el lugar menos indicado de todo el municipio para realizar sus ventas, fue arrestado en el acto.
A disposición judicial
Tras el hallazgo de la sustancia estupefaciente, se instruyeron las diligencias policiales necesarias para esclarecer los hechos. Una vez finalizado el atestado, el detenido, de quien no constan más datos de identidad hasta el momento, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
Este suceso pone de manifiesto la vigilancia constante de las fuerzas de seguridad en Telde, incluso cuando los agentes se encuentran fuera de su horario de servicio, reforzando la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala en los barrios de la isla.