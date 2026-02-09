sucesos

Detenido por agresiones sexuales un médico de Gran Canaria con antecedentes por tocamientos a pacientes

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta ante la posible existencia de más víctimas del facultativo en Telde
Detenido por agresiones sexuales un médico de Gran Canaria con antecedentes por tocamientos a pacientes
Detenido por agresiones sexuales un médico de Gran Canaria con antecedentes por tocamientos a pacientes
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Policía Nacional detuvo el 3 de febrero en Telde (Gran Canaria) a un médico de 37 años como presunto autor de dos delitos de agresión sexual contra dos de sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional, dándose la circunstancia de que el hombre ya fue condenado con anterioridad por este tipo de delitos.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que las pesquisas se iniciaron tras las denuncias presentadas por las víctimas, quienes relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

  1. 17 años de cárcel por agresión sexual y sadomasoquismo a una menor de 14 años en Tenerife
  2. Presunta trama corrupta en Servicio Canario de Salud: habrían pagado a médicos para que recetaran sus productosAcusado de 26 agresiones sexuales un médico del Servicio Canario de Salud

Presuntamente, el detenido se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados, generando un estado de parálisis y confusión ante la situación en las víctimas.

Por su parte, la Policía Nacional ha indicado que los hechos habrían tenido lugar en distintas consultas médicas, no descartándose la posible existencia de más víctimas.

ANTECEDENTES POR HECHOS SIMILARES

De igual modo, se ha constatado que el arrestado cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, habiendo sido detenido y condenado con anterioridad por este tipo de delitos.

Por último, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con la prohibición de comunicación y aproximación a cuatro víctimas.

Con todo, la Jefatura ha indicado que la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar si existan más personas afectadas.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas