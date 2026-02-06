La Guardia Civil detiene al ‘Spiderman’ de Doctoral: robaba en viviendas de Gran Canaria mientras los dueños dormían

La Guardia Civil de Vecindario ha puesto fin a la carrera delictiva de uno de los asaltantes más activos de los últimos meses en Gran Canaria. Tras una compleja investigación, los agentes han logrado esclarecer 10 delitos de robo con fuerza en viviendas y el robo de uso de vehículos a motor en varios municipios de la isla.
El delincuente, que ya se encontraba en prisión por otros hechos, actuaba con una frialdad absoluta. Su zona de operaciones principal era la localidad de Doctoral, donde se especializó en viviendas unifamiliares, casas terreras y chalets.
Asaltos a las viviendas por el método del ‘escalo’
Los hechos se producían sistemáticamente durante la madrugada. El autor utilizaba la técnica del “escalo”, trepando por fachadas o muros perimetrales de más de dos metros de altura. Su objetivo eran los puntos vulnerables: ventanas abiertas o azoteas sin cierre de seguridad.
Una vez dentro, y con los propietarios pernoctando en las habitaciones, realizaba un registro rápido y selectivo. Se centraba en dinero en efectivo, joyas y, de forma sistemática, las llaves de los coches de los dueños, que utilizaba para huir del lugar.
Guantes, calcetines y un descuido fatal
El investigado no era un principiante. Tomaba medidas extremas para no ser detectado: usaba guantes y calcetines en las manos para evitar huellas, además de capuchas para ocultarse de las cámaras de videovigilancia. Sin embargo, la Guardia Civil logró establecer un “nexo de unión” entre los robos al hallar llaves de coches sustraídos en un municipio dentro de otros turismos robados en localidades distintas.
La investigación se cerró gracias a dos errores clave del sospechoso:
- Venta de joyas: Vendió parte del botín en un establecimiento de compraventa de oro utilizando su identidad real.
- Huella dactilar: La policía científica halló una identificación lofoscópica positiva en uno de los coches recuperados en una zona de ocio.
El detenido, con un amplio historial de antecedentes, ha quedado a disposición del Juzgado de San Bartolomé de Tirajana, mientras los vecinos de Doctoral respiran tras el esclarecimiento de esta racha de asaltos que había generado una gran alarma social.