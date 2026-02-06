Un vecino dio la voz de alarma: los bomberos confirman que el cadáver rescatado en el Puerto de la Cruz es del parapentista

El operativo de búsqueda desplegado en el norte de Tenerife ha concluido este viernes con el desenlace más temido. Según ha informado Televisión Canaria, ha sido un vecino que transitaba por la zona del muelle del Puerto de la Cruz quien ha dado la voz de alarma al localizar el cuerpo del parapentista desaparecido entre los bloques del espigón, junto a la explanada portuaria.
Tras el aviso del ciudadano, los Bomberos de Tenerife intervinieron de inmediato para realizar una compleja maniobra de extracción.
A pesar de que los medios aéreos y de rescate habían peinado la zona durante dos días, la posición del cadáver —atrapado en un intrincado laberinto de bloques de hormigón— dificultó su avistamiento desde el aire.
Han sido los propios efectivos del Consorcio quienes han confirmado oficialmente la identidad del fallecido: se trata del deportista extranjero al que se le perdió el rastro tras despegar desde Izaña el pasado miércoles.
Un rescate de extrema dificultad
Las labores de recuperación han sido calificadas de extrema dificultad debido al fuerte temporal costero que azota la Isla, con olas que han superado los cinco metros de altura.
Los bomberos del parque de La Orotava tuvieron que asegurar la zona para extraer el cadáver de entre las rocas de la zona intermareal, donde la marea golpeaba con violencia.
La localización ayer de parte de la vela del parapente ya hacía sospechar a la Guardia Civil que el cuerpo podría haber quedado enganchado por los arneses en el área de los diques, impidiendo que la corriente lo arrastrara mar adentro.
Otra tragedia en Puerto de la Cruz
Con la confirmación de la identidad por parte de los bomberos, se pone fin a una angustiosa búsqueda que ha mantenido en vilo al municipio y a la Isla.
El alcalde del Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha agradecido la colaboración ciudadana en este trágico suceso y ha reiterado el llamamiento a la prudencia en todo el litoral tinerfeño mientras persistan los fenómenos costeros adversos.
En el lugar del hallazgo se han mantenido efectivos de la Policía Nacional y Local custodiando la zona hasta la llegada de la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal.