Hallan un cuerpo sin vida en la zona donde desapareció el parapentista en Puerto de la Cruz

El dispositivo de búsqueda desplegado en el norte de Tenerife ha tenido el desenlace más temido. La Guardia Civil ha localizado este viernes el cuerpo sin vida de una persona en la costa del Puerto de la Cruz, concretamente en el área donde se centraban los esfuerzos por encontrar al parapentista extranjero desaparecido desde el pasado miércoles.
El hallazgo ha sido confirmado por el alcalde de la ciudad, Leopoldo Afonso, en el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria.
Aunque oficialmente se está a la espera de la identificación judicial, todos los indicios apuntan a que se trata del deportista que cayó al mar tras despegar desde Izaña.
Un rescate condicionado por el temporal
La localización del cadáver se ha producido en las inmediaciones de la zona de los diques del muelle portuense.
Las labores de rescate han sido calificadas de “extremadamente complejas” debido al fuerte temporal que azota el litoral norteño, con olas que han superado los 5 metros de altura.
Desde que saltara la alerta el pasado miércoles a las 11:00 horas, el helicóptero de la Guardia Civil y el del GES han sido los únicos recursos capaces de operar con continuidad.
El mal estado de la mar mantuvo bloqueados a los buceadores del GEAS y a las embarcaciones de Salvamento Marítimo, impidiendo una inspección ocular en el laberinto de bloques y piedras donde se sospechaba que el cuerpo podría haber quedado atrapado.
Una nueva tragedia en la costa del Puerto de la Cruz
El accidente se produjo cuando el parapentista, que formaba parte de un grupo de turistas extranjeros, intentaba aterrizar en una playa cercana. Sin embargo, las rachas de viento y la fuerza del Atlántico lo arrastraron hacia la zona de la explanada del muelle.
Ayer jueves, el hallazgo de parte de la vela del parapente ya había acotado el radio de búsqueda, reforzando la hipótesis de la Guardia Civil de que el afectado estaba enganchado por los arneses entre las rocas de la zona intermareal.
Llamamiento a la prudencia
Tras confirmarse la noticia, el alcalde Leopoldo Afonso ha querido lanzar un mensaje de concienciación y respeto hacia las medidas de seguridad en el litoral. “Pedimos sentido común y máximo cuidado cuando el mar presenta estas condiciones”, ha subrayado el edil, recordando que el norte de Tenerife es especialmente peligroso durante los episodios de fenómenos costeros.
En el lugar del hallazgo se mantiene un dispositivo que también cuenta con la Policía Nacional y Local, a la espera de la llegada de la autoridad judicial para proceder al levantamiento del cadáver y su posterior identificación oficial en el Instituto de Medicina Legal.