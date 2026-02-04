sucesos

Buscan a un parapentista que cayó al mar en Puerto de la Cruz: “No tiene buena pinta”

Un helicóptero del GES sobrevuela a baja altura la línea de la orilla tratando de avistar cualquier rastro
Buscan a un parapentista que cayó al mar en Puerto de la Cruz. A. M.
Un amplio dispositivo de emergencia se ha desplegado este miércoles en la costa del Puerto de la Cruz, en Tenerife, para tratar de localizar a un parapentista que habría caído al mar.

El incidente se ha producido en las inmediaciones de la zona de la explanada del muelle, lo que ha generado una gran expectación y preocupación entre los vecinos y visitantes que se encontraban en el lugar en este amplio aparcamiento de la ciudad.

La alerta ha saltado sobre las 11:00 horas, lo que ha obligado a movilizar de forma inmediata a los recursos de emergencia.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha sobrevolado a baja altura la línea de la orilla y las aguas cercanas a la explanada durante más de una hora, tratando de avistar cualquier rastro del deportista o de su equipo.

Además del recurso aéreo, el dispositivo de búsqueda ha contado con la presencia de efectivos de Bomberos de Tenerife, agentes de la Policía Nacional y Local, así como personal sanitario del SUC y de Cruz Roja.

Sobre las 12:30 horas, se ha interrumpido la búsqueda por el aire, aunque en la zona continúa una embarcación marítima.

“No tiene buena pinta”

La búsqueda se ha centrado específicamente en el área marítima frente al núcleo urbano, donde el mal estado del mar marca el ritmo de las operaciones.

La incertidumbre sobre el paradero exacto del accidentado es total en estos momentos. “No saben exactamente dónde está; no tiene buena pinta esto”, asegura un testigo directo de los hechos a DIARIO DE AVISOS.

En principio, todo indica que el afectado es un turista extranjero que chocó contra los diques y que podría encontrarse entre los bloques. El hombre habría salido a las 10 de la mañana desde Izaña, en el Teide, junto a otros parapentistas, según ha informado TVC.

Las autoridades recomiendan evitar acercarse a la zona de la explanada para no entorpecer las labores de los recursos de emergencia.

