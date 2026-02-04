El cuerpo sin vida hallado en Anaga es el de la joven arrastrada por un golpe de mar en Tacoronte

El trágico suceso del pasado miércoles en el norte de Tenerife acaba con la peor de las noticias. Según ha informado Televisión Canaria, los resultados de la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal ratifican que el cuerpo sin vida localizado el pasado domingo en la costa de Anaga corresponde a la mujer de 30 años que desapareció en Tacoronte.
La joven fue vista por última vez en la zona de Mesa del Mar. Según el relato de los hechos, la víctima se encontraba paseando a su perro por el muelle cuando fue sorprendida y arrastrada por un golpe de mar.
Desde ese instante, el 112 Canarias activó un dispositivo de emergencia masivo que se ha prolongado durante varios días.
Una búsqueda condicionada por el mal tiempo
El despliegue de seguridad, que incluyó a Salvamento Marítimo, la Guardia Civil, Bomberos de Tenerife y la Policía Local, tuvo que enfrentarse a condiciones marítimas extremas. El fuerte oleaje impidió en varias ocasiones que las embarcaciones se acercaran a la línea de rocas, centrando los esfuerzos en medios aéreos y patrullas terrestres.
La búsqueda se amplió inicialmente hacia El Sauzal, pero la fuerza de las corrientes desplazó el cuerpo varios kilómetros hacia el noreste de la Isla.
Finalmente, el aviso de un particular permitió a la Guardia Civil recuperar el cadáver en aguas de la costa de Anaga durante la tarde del domingo.
La víctima, de 30 años, se vio sorprendida por una ola traicionera en Tacoronte
Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado para realizar las pruebas forenses necesarias para su identificación. Ha sido este miércoles cuando Televisión Canaria ha confirmado que los análisis biológicos coinciden con la identidad de la joven desaparecida.
Este trágico desenlace pone de relieve, una vez más, la peligrosidad del litoral tinerfeño en días de mala mar. La víctima, de 30 años, se vio sorprendida por una ola traicionera en una zona habitualmente transitada por vecinos para pasear a sus mascotas.
Con la confirmación oficial de la identidad, el dispositivo de búsqueda queda formalmente desactivado. El caso, que ha conmocionado a los vecinos de Tacoronte y toda la isla de Tenerife, queda ahora a la espera de los trámites judiciales para la entrega del cuerpo a sus familiares.