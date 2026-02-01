Hallan el cadáver de una mujer en la costa de Tenerife

La Guardia Civil ha confirmado a DIARIO DE AVISOS el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, de la que no han trascendido más datos de filiación, flotando en el mar en la costa de Anaga, en Tenerife.
Fuentes de la Benemérita indican que el cuerpo fue recuperado tras recibir un aviso en la tarde de este domingo.
De momento, no se ha podido precisar la identidad de la fallecida ni las causas del óbito, por lo que habrá que esperar a las correspondientes pruebas forenses.
Crimen en Arona (Tenerife)
Previamente, fuentes del Instituto Armado informaron de la investigación abierta en Tenerife tras un crimen que tuvo lugar en la noche del sábado en Costa del Silencio, en Arona.
Allí, un varón presuntamente acabó con la vida de una mujer de forma violenta, si bien las primeras hipótesis descartan un caso de violencia de género.