La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer en Tenerife, concretamente en Costa del Silencio, dentro del término municipal de Arona, según confirman fuentes del Instituto Armado a DIARIO DE AVISOS.
Al parecer, los hechos habrían tenido lugar en la noche del sábado, y las mismas fuentes confirman que hay una persona detenida.
La Guardia Civil descarta un caso de violencia de género
La Benemérita ha iniciado las correspondientes pesquisas, por lo que de momento no ha podido precisar en qué circunstancias se produjo el crimen.
Lo que sí descartan las primeras hipótesis de los agentes a cargo del caso es que se trate de un caso de violencia de género.