La Guardia Civil investiga el hallazgo de restos óseos en un barranco de Canarias

La Guardia Civil investiga el hallazgo de los restos óseos de una persona en el municipio palmero de Tijarafe, en La Palma, según confirma el medio local Eltime.es.
La localización de los restos tuvo lugar en la mañana de ayer sábado, 31 de enero de 2026, concretamente en una ladera del Barranco del Jurado.
El cadáver se encontraba en una zona de difícil acceso, por lo que fue requerida la intervención de Bomberos de La Palma para su recuperación.
El citado medio apunta que de momento no se ha podido confirmar la identidad de la persona fallecida, por lo que habrá que esperar a los resultados de las correspondientes pruebas forenses.