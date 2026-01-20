Hallan un cadáver en un barranco de Tenerife

La Policía Nacional ha confirmado este viernes, 20 de enero de 2026, el hallazgo de un cadáver, del que no han trascendido más datos, en la zona de Benijo, en Santa Cruz de Tenerife.
Una unidad canina del citado cuerpo policial detectó a la persona fallecida.
“Se está investigando”
Fuentes del CNP indican que de momento no se puede añadir más información sobre el cuerpo sin vida localizado, pues “se está investigando el hecho”.
Serán las correspondientes pruebas forenses las que determinen la causa del óbito.