sucesos

Hallan un cadáver en un barranco de Tenerife

Fuentes del CNP indican que una unidad canina detectó el cuerpo sin vida
Hallan un cadáver en la costa de Tenerife
Hallan un cadáver en la costa de Tenerife. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Policía Nacional ha confirmado este viernes, 20 de enero de 2026, el hallazgo de un cadáver, del que no han trascendido más datos, en la zona de Benijo, en Santa Cruz de Tenerife.

Una unidad canina del citado cuerpo policial detectó a la persona fallecida.

  1. Localizan un cadáver en un barranco de Tenerife
  2. Desaparecida en Canarias. DALocalizan a Luz Marina, la mujer que había desaparecido en Canarias
  3. Localizan a José Ricardo, desaparecido en TenerifeLocalizan a José Ricardo, desaparecido en Tenerife

“Se está investigando”

Fuentes del CNP indican que de momento no se puede añadir más información sobre el cuerpo sin vida localizado, pues “se está investigando el hecho”.

Serán las correspondientes pruebas forenses las que determinen la causa del óbito.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas