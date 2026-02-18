sucesos

Localizan a una niña de 2 años deambulando sola y en pañales por Lanzarote

Un conductor paró y localizó a la menor que se encontraba llorando y desorientada
Imagen de la Policía Nacional. DA
La Policía Nacional detuvo el 11 de febrero a una mujer de 32 años como presunta autora de un delito de abandono de menor después de que su hija de 2 años fuese localizada sobre las 08.30 horas deambulando sola y desorientada por una calle de Arrecife (Lanzarote).

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que los hechos tuvieron lugar cuando un conductor observó a la pequeña cruzando la vía pública sola y en pañales.

Ante esta situación, el hombre paró y localizó a la menor que se encontraba llorando y desorientada, alertando de inmediato a la Policía Nacional.

De esta manera, los agentes realizaron las gestiones oportunas logrando identificar y localizar a la madre de la menor, comprobando que había estado ausente del domicilio más de una hora, tiempo en el que la niña abandonó el domicilio quedando expuesta a un grave peligro para su integridad.

Por su parte, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación y procedió a la detención de la madre como presunta responsable de un delito de abandono de menor mientras que una vez finalizadas las diligencias policiales, la detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

