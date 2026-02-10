Un hombre en estado crítico tras ser arrollado por una guagua en Lanzarote

Una tarde que transcurría con normalidad en la zona turística de Lanzarote se ha visto truncada por un grave accidente de tráfico. Un hombre de 50 años ha resultado herido de carácter grave tras ser víctima de un atropello por una guagua en la conocida avenida de Las Playas, dentro del municipio de Tías, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).
El incidente, que generó gran expectación entre los transeúntes y turistas de la zona, tuvo lugar en una de las arterias principales de la localidad. Los servicios de emergencia actuaron con rapidez tras recibir la alerta sobre las 15:54 horas, activando de inmediato la asistencia sanitaria.
Intervención inmediata del SUC
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazó hasta el lugar del suceso con dos ambulancias, una de ellas de soporte vital avanzado (medicalizada). Tras una primera valoración in situ, los facultativos confirmaron que el afectado presentaba politraumatismos de carácter grave.
Debido a la severidad de las lesiones, el herido fue estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde permanece bajo observación médica. La coordinación entre el personal sanitario y el centro hospitalario fue clave para asegurar una atención especializada en el menor tiempo posible.
Operativo de seguridad en la zona
Además de los recursos sanitarios, al lugar del accidente acudieron efectivos de la Policía Local de Tías. Los agentes se encargaron de asegurar el perímetro y regular el tráfico en la avenida de Las Playas, que se vio afectado momentáneamente debido a la presencia de los vehículos de emergencia.
La Policía Local ya ha iniciado la elaboración del correspondiente atestado para esclarecer las causas exactas del atropello. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que provocaron el impacto de la guagua contra el peatón.
Este nuevo suceso pone de relieve la importancia de extremar las precauciones en las zonas de gran afluencia de vehículos y personas, especialmente en los núcleos turísticos de las islas donde la densidad circulatoria es elevada.