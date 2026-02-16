Los disfraces más originales del primer fin de semana del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: pollos, uñas y ‘Nueva Línea’

El primer fin de semana del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de Carnaval de Día, ha dejado una auténtica pasarela de creatividad en las calles de la capital tinerfeña, donde miles de carnavaleros han apostado por disfraces que no han tardado en hacerse virales en redes sociales.
Entre los más repetidos este año destacó el ya clásico Kung Fu Panda, que volvió a colarse entre los favoritos del público, junto a otro fenómeno que sorprendió por su presencia masiva: los disfraces inspirados en la orquesta Nueva Línea, convertida en tendencia durante las primeras jornadas de fiesta.
Pero si hubo propuestas que llamaron especialmente la atención por su originalidad, fue el disfraz grupal de ‘Noche de copas’, protagonizado por un grupo de amigas que recrearon distintos tipos de bebidas con un nivel de detalle que no pasó desapercibido.
Tampoco pudo faltar Bad Bunny, hasta el curioso disfraz de arbusto del show de la Súper Bowl, que arrancó más de una carcajada entre quienes se cruzaban con esta inesperada recreación en plena calle.
Uno de los más comentados fue el del ‘Asador de Pollos Don Perico’, que recorrió las principales zonas del Carnaval con un carro sorprendentemente realista desde el que ofrecían pollos asados a otros carnavaleros.
El el improvisado salón de belleza ‘Sister Hong Nails’ instaló su propio puesto portátil en mitad de la fiesta, recreando un negocio de manicura con todo lujo de detalles y simulando hacer uñas a quienes se acercaban.
Otra de las propuestas más aplaudidas fue la de las novias a la fuga, un grupo que recorrió las calles vestidas de novia mientras participaban en una ficticia carrera, con dorsal incluido, simulando huir a toda velocidad del altar.
Estos son algunos de los Disfraces que no solo animaron las calles durante el Carnaval, sino que también han comenzado a circular en redes sociales, consolidándose como algunos de los más originales de este primer fin de semana.