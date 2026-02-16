Guía de seguridad del Carnaval de Santa Cruz: ubicación del Puesto de Mando, Policía y Objetos Perdidos

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife despliega un complejo dispositivo de seguridad para que la noche del lunes transcurra sin incidentes graves. Ante cualquier imprevisto, es vital conocer la ubicación exacta del Hospital del Carnaval, los puntos de atención policial y el protocolo para recuperar objetos perdidos.
El Hospital del Carnaval: ¿Dónde acudir en caso de emergencia?
El epicentro de la asistencia sanitaria, conocido popularmente como el Hospital del Carnaval, se sitúa en la Plaza de España, en el entorno del edificio de Presidencia del Gobierno.
Este recinto es un auténtico hospital de campaña coordinado por Cruz Roja y el Servicio de Urgencias Canario (SUC). Cuenta con áreas específicas para la reanimación, observación y una zona de descanso. Si te encuentras mal o ves a alguien que necesita ayuda médica, este es el punto de referencia más cercano al cuadrante de la fiesta.
Objetos Perdidos: ¿Has perdido el móvil o la cartera?
Si durante el baile has perdido tus pertenencias o te han sustraído algún objeto, debes seguir estos pasos:
- Consulta en el momento: Muchos objetos son entregados directamente a los agentes de la Policía Local o Policía Nacional que patrullan las zonas de la Plaza del Príncipe y la Avenida Francisco La Roche.
- Oficina de Objetos Perdidos: La centralización de todos los hallazgos se realiza en la sede de la Policía Local de Santa Cruz, ubicada en la Avenida Tres de Mayo, 79.
- Teléfono de contacto: Puedes llamar al número de atención 922 606 354 para verificar si tu objeto ha sido localizado antes de desplazarte.
Puesto de Mando Avanzado y Seguridad
El Puesto de Mando Avanzado (PMA), desde donde se coordinan todos los cuerpos de seguridad, se encuentra ubicado junto al Hospital del Carnaval en la zona de la Marina.
- Puntos Violeta: Santa Cruz dispone de espacios seguros para la atención ante agresiones sexistas. Están señalizados y suelen ubicarse cerca de los puestos de socorro principales.
- Presencia Policial: Los agentes mantienen filtros de seguridad en los accesos al cuadrante principal para evitar la entrada de objetos peligrosos o vidrio.
Teléfonos de interés en el Carnaval
Es recomendable llevar estos números guardados en la agenda del teléfono:
- Emergencias: 1-1-2
- Policía Local: 092
- Policía Nacional: 091
Recuerda que, en caso de aglomeración extrema, la mejor opción es dirigirse a los márgenes de la plaza más cercana y buscar la presencia de un uniformado de Protección Civil o Policía.
Checklist de Supervivencia: Seguridad en el Lunes de Carnaval
Para que el Lunes de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife sea solo diversión, sigue estos consejos básicos de seguridad recomendados por los servicios de emergencias:
- [ ] Establece un punto de encuentro: Antes de entrar en la multitud (Plaza del Príncipe o La Candelaria), fija un lugar físico con tus amigos por si se pierde la cobertura o se apaga un móvil.
- [ ] El móvil, siempre delante: Nunca lleves el teléfono o la cartera en el bolsillo trasero del pantalón ni en mochilas a la espalda. Las aglomeraciones son el escenario ideal para los descuideros.
- [ ] Cuidado con el vidrio: Recuerda que está prohibido acceder al cuadrante del Carnaval con botellas o recipientes de vidrio. Usa plástico para evitar cortes y sanciones.
- [ ] Identificación para los más pequeños: Si vas con niños, anota un número de teléfono de contacto en su brazo con rotulador o usa una pulsera identificativa.
- [ ] Localiza el Hospital del Carnaval: Nada más llegar, visualiza dónde está el puesto de Cruz Roja en la Plaza de España. Saber dónde está antes de necesitarlo ahorra minutos vitales.
- [ ] Bebe con moderación y mucha agua: El calor de las aglomeraciones y el alcohol pueden jugar malas pasadas. Alternar con agua te ayudará a aguantar hasta las 06:00 de la mañana.
- [ ] Respeta los cortes de tráfico: No intentes aparcar cerca del centro; usa el Intercambiador o los parkings periféricos para evitar quedar atrapado en el dispositivo de seguridad.
- [ ] En caso de avalancha: Mantén la calma, no corras y muévete en diagonal hacia los extremos de la calle o plaza, nunca en contra de la corriente.