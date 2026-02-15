Guía del lunes de Carnaval en Santa Cruz: horarios y artistas confirmados para no perderte nada

El lunes de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife se consolida, un año más, como una de las fechas de mayor afluencia y potencia musical de las carnestolendas.
Tras un fin de semana multitudinario, la capital tinerfeña se prepara para recibir una de sus noches más internacionales bajo la temática de ‘Los Ritmos Latinos’.
La Plaza de la Candelaria será el epicentro absoluto, acogiendo la tercera edición de la Gala Dragnaval y las actuaciones estelares de Manny Cruz y Chichi Peralta.
Dragnaval: la transgresión toma el escenario principal
La noche comenzará con el brillo y la espectacularidad de la tercera edición de Dragnaval. El espectáculo, que se desarrollará en el escenario Dormitorum de la Plaza de la Candelaria, arrancará a las 21:00 horas con un show previo que servirá de antesala al concurso oficial.
A partir de las 22:00 horas, doce participantes lucharán por el cetro en una gala presentada por el popular transformista Exhuberancia Carey. El orden de salida, ya sorteado, contará con nombres como Hocklin, Havana Rey, Zayra González o Fiona Fairfax, entre otros. Como gran novedad técnica para el SEO y la audiencia global, el evento será retransmitido en directo por primera vez a través del canal Tenerife +, permitiendo que el talento drag chicharrero cruce fronteras.
Manny Cruz y Chichi Peralta: el desembarco del merengue
Una vez finalizado el concurso drag, la música en directo tomará el control. El artista dominicano Manny Cruz, uno de los máximos exponentes del merengue actual, subirá al escenario para interpretar éxitos como “Estoy completo”, prometiendo convertir la plaza en una auténtica pista de baile.
El relevo lo tomará otro peso pesado de la música latina: Chichi Peralta. El artista, reconocido mundialmente por fusionar ritmos caribeños, será el plato fuerte de una noche que cerrará la Dorada Band. Esta apuesta por artistas de primer nivel busca potenciar la marca del Carnaval de Santa Cruz en el exterior y garantizar el flujo de visitantes durante la jornada del lunes.
El Príncipe y Francisco La Roche: orquestas y DJs hasta el amanecer
Para aquellos que prefieren el sabor tradicional de las orquestas o los ritmos urbanos, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha diversificado la oferta en otros puntos clave de la ciudad:
- Plaza del Príncipe: Tras el habitual recital de las murgas adultas (18:00 horas), la música no parará hasta las 06:00 de la mañana. El cartel incluye al DJ Fabrizio Salgado, la Orquesta Dinacord, Iván Cacú y el cierre de oro con la Malibú Band.
- Avenida Francisco La Roche: Este espacio se dedicará inicialmente a las agrupaciones coreográficas (de 18:00 a 21:00 horas). Posteriormente, el ambiente cambiará radicalmente con el formato “La Mueve”, donde diferentes DJs tomarán el testigo para atraer al público más joven.