El barroco y la vanguardia musicales confluyen en el Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, ofrece mañana domingo (12.00 horas) uno de los conciertos de su ciclo de órgano, que cuenta con la colaboración de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba). Órgano y trombón: barroco y vanguardia contará con la participación del organista Johannes Berger y el trombonista Ian Bousfield.
Este viaje musical a través del órgano y el trombón empieza con Johann Sebastian Bach, en la que es una de sus obras más reconocibles como introducción al instrumento: Tocata y fuga en fa mayor, BWV 540. Después hay una excursión al primer barroco con Giovanni Martino Cesare, músico italiano que estuvo trabajando para diferentes casas nobles de Baviera como intérprete de cornetto, quien publicó en 1621 La Hieronyma.
El recorrido regresa a Bach con un arreglo del concierto de Marcello para oboe (Concerto en re menor, BWV 974). Uno de los estudiosos de Bach y redescubridor de este en el romanticismo fue Felix Mendelssohn, del que se escuchará su Sonata en la mayor op. 65 nº 3. Kol Nidrei es una de las piezas más conocidas de Max Bruch. Se basa en una oración judía que se reza la noche anterior al mayor día festivo del judaísmo, el Yom Kipur.
El concierto se traslada al tiempo presente con el compositor francés de origen libanés Naji Hakim. Arabesques fue la obra obligada del concurso de la ARD para órgano en 2011. “El canto y la danza están en el centro de esta suite para órgano. La obra vive del intercambio y la influencia entre el jazz y la música tradicional mediterránea”, señaló el compositor.
La oferta dominical continúa con una composición del rusoalemán Alfred Schnittke, Schall und Hall. Su obra es un ejemplo de intercambio constante entre el este y el oeste europeos. Mientras disfrutaba de gran éxito en Europa occidental, en la Unión Soviética su obra se consideraba demasiado experimental y no adecuada para representar la política cultural del Gobierno.
Finaliza el concierto con una creación del organista francés Alexandre Guilmant, Morceau Symphonique op.88, quien fue una sensación como intérprete en las inauguraciones de los órganos de Saint-Sulpice y de Notre Dame de París.
LOS MÚSICOS
Johannes Berger recibió lecciones de instrumentos de teclado desde una edad temprana. A los 11 años fue admitido en el círculo de alumnos del profesor de órgano Franz Lehrndorfer. Tras finalizar el bachillerato, estudió órgano, clavicémbalo y música sacra en la Escuela Superior de Música de Múnich. Berger ha ganado numerosos premios en concursos nacionales e internacionales.
Ian Bousfield, uno de los instrumentistas de viento metal más influyentes de la actualidad, director de orquesta y pedagogo, lleva más de 40 años en la cima, habiendo sido trombón principal de la Filarmónica de Viena y de la Sinfónica de Londres.