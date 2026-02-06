El concurso musical Sonora extiende sus ‘pasaportes’ a La Palma y La Gomera

Sonora 2026, el certamen musical que premia el talento emergente de solistas y bandas de Canarias, amplía su red de pasaportes para actuar en directo en los principales festivales con la incorporación de las islas de La Palma y La Gomera, a través de Festivalito La Palma y Atlántico Sonoro. Estos dos nuevos Pasaporte Sonora se suman al recién anunciado de La Graciosa y los ya existentes de Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife), Festival Boreal (Tenerife) y HeroFest (El Hierro).
WOMEX GRAN CANARIA
Además, el Pasaporte Sonora adquiere este año rango internacional en virtud de una sinergia con Womex GC 2026, toda vez que una de las bandas finalistas del certamen actuará en el encuentro profesional internacional de las músicas del mundo, que ha elegido a Gran Canaria como sede para su edición de este año, entre el 22 y el 26 de octubre.
El Festivalito La Palma es un encuentro cultural que tiene como motor principal la creatividad y la producción de cine, música y teatro. Además de los rodajes, proyecciones y talleres propios del festival, su programación musical -bajo el nombre de Festivalito Sonora– ofrece actuaciones en directo con artistas que animan las noches palmeras en plazas y escenarios.
El Festival Atlántico Sonoro de La Gomera es una cita singular que se celebra en Vallehermoso. Con una programación diversa compuesta por conciertos, talleres, actividades participativas y exposiciones, establece un diálogo entre las expresiones artísticas contemporáneas y los saberes ancestrales, con especial atención a la música de raíz.
El plazo de presentación de proyectos, en cualquier formato y estilo, está abierto hasta el 28 de febrero
Con los Pasaportes Sonora, los responsables de varios de los principales festivales de música a nivel regional o nacional asisten invitados a la final en directo de Sonora en calidad de ojeadores y de jurado, y seleccionan libremente a un finalista para que actúe en sus respectivos festivales a lo largo del año. Cualquiera de los 10 finalistas tiene la posibilidad de ser seleccionado.
La convocatoria de Sonora 2026 (www.festivalsonora.com), que mantiene abierta hasta el próximo 28 de febrero el plazo de presentación de proyectos para cualquier propuesta musical, pop, rock, autor, sonidos urbanos, músicas del mundo, folk, jazz, contemporánea, experimental o electrónica, creada por una banda o artista residente en Canarias, es una apuesta por la música que se hace en las Islas para reforzar el apoyo a la profesionalización de los nuevos talentos.