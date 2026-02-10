El diálogo intergeneracional y el pensamiento crítico articulan la cuarta edición de Ínsula Escénica

El Ayuntamiento de La Laguna presentó este lunes la cuarta edición del proyecto artístico, pedagógico y comunitario Ínsula Escénica, que se desarrolla en la ciudad hasta el 16 de abril. Con el título de Memorias que hablan, la propuesta cultural se centra en el diálogo intergeneracional, la recuperación de relatos personales y la transformación social a través del arte teatral. Ínsula Escénica es un proyecto impulsado por la compañía Horajasca y el centro artístico de investigación, creación y exhibición Laboratorio Escénico, con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna.
El concejal de Cultura del municipio y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, puso de relieve durante el encuentro informativo que la programación que brinda Ínsula Escénica fomente tanto el diálogo intergeneracional como el pensamiento crítico. Además, Del Castillo agradeció al equipo organizador su contribución al “desarrollo y crecimiento de nuestros jóvenes a través del arte y la cultura”.
CREATIVIDAD Y COMUNIDAD
El director artístico de Ínsula Escénica, Oswaldo Bordón, agradeció el apoyo del Ayuntamiento lagunero a “este proyecto artístico, creativo y comunitario”. Bordón resaltó que uno de los objetivos de la nueva edición es “dar visibilidad a distintos colectivos, descentralizar la cultura y avivar esos relatos que habitan en las mentes de jóvenes y mayores”.
Asimismo, el acto contó con la presencia de Elsa López, Premio Canarias de Literatura en 2022, que iba a protagonizar ayer un encuentro literario en la Casa Anchieta. La escritora valoró que “en momentos de oscuridad cultural se recupere la memoria de nuestros mayores y se vuelque en los que vienen detrás”. Además, López afirmó que es “una alegría” que Ínsula Escénica se desarrolle en La Laguna, “un símbolo de la cultura y la memoria de Canarias”.
Con el sobrenombre de Memorias que hablan, esta cuarta edición se centrará en la recuperación de relatos personales y la transformación social a través del teatro, reafirmando el potencial de esta disciplina artística como herramienta de encuentro. Las propuestas escénicas buscarán hacer que el público reflexione y debata sobre cuestiones como la identidad, el envejecimiento, la desigualdad, la diversidad o los vínculos comunitarios.
Las actividades se podrán disfrutar en el ámbito educativo, el IES La Laboral, el IES Cabrera Pinto y el IES Antonio González, así como en varios centros de mayores, la Biblioteca Municipal de La Laguna Adrián Alemán de Armas o la citada Casa Anchieta. Además, se ofrecerán charlas y coloquios abiertos al público que tendrán como sedes el Teatro Leal y el Teatro Unión Tejina, favoreciendo así la descentralización cultural y el acceso universal a las artes escénicas.
ENCUENTRO
De esta manera, durante más de dos meses, el programa se desplegará en el municipio para ofrecer talleres, laboratorios teatrales, acciones comunitarias y muestras públicas gratuitas, dirigidas a toda la ciudadanía, con especial atención a los más jóvenes, las personas mayores y los colectivos con mayores dificultades de acceso a la cultura.
Surgido en 2023, el proyecto Ínsula Escénica apuesta por el arte como herramienta de encuentro, pensamiento crítico y cohesión social. Desde un principio, la iniciativa ha unido a creadores, estudiantes, docentes y ciudadanía en general, en una “experiencia escénica viva, crítica y profundamente humana”.