El municipio de El Sauzal convoca la primera edición del Concurso Internacional de Ilustración Mafalda

El Sauzal entró a formar parte de un selecto club el 26 de junio de 2025. El municipio tinerfeño se convirtió en la decimosexta ciudad con una estatua oficial de Mafalda realizada por Pablo Irrgang, el único artista autorizado por Quino para hacer esculturas de su personaje. Ahora, junto a la Fundación Cine+Cómics, afianza su vínculo con la niña a la que no le gustaba comer sopa con el Concurso Internacional de Ilustración Mafalda.
El alcalde, Mariano Pérez, detalla que el certamen viene motivado por el aniversario de “la llegada de la nueva vecina al municipio”. Además, destaca el hecho de que Mafalda sea el centro del concurso, lo que “sitúa a El Sauzal en el punto de mira internacional de tendencias creativas relacionadas con el cómic y la ilustración”.
CARACTERÍSTICAS
El certamen va dirigido a toda persona mayor de 18 años, de cualquier parte del mundo, que podrá presentar su dibujo hasta las 23.59 horas del 15 de mayo y optar a un premio de 500 euros. La obra ganadora también se convertirá en uno de los carteles principales del XXIII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre.
Quienes deseen participar deben rellenar el formulario de inscripción que se halla en la web de la Fundación Cine+Cómics. Ahí también accederán a las bases del concurso y a la sección de Preguntas Frecuentes, para resolver dudas. Cada persona inscrita tendrá la oportunidad de presentar hasta tres ilustraciones distintas relacionadas con la heroína argentina. Las obras se enviarán en formato PDF y sus dimensiones serán de 53×84 centímetros y deben respetar una retícula específica que se adjunta en las bases y en la web.
Con todas las obras recibidas se realizará una exposición virtual, además de una en formato físico compuesta por una selección de 30 originales, entre los que figurará el ganador. Esta muestra se inaugurará en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento el 19 de junio y podrá visitarse hasta el 5 de julio de forma gratuita.
La iniciativa quiere contribuir a que El Sauzal se consolide como uno de los municipios más comprometidos con la cultura en el norte de la Isla, al tiempo que ayudar a la Fundación Cine+Cómics en su labor de reivindicar el tebeo y la ilustración como expresiones artísticas y culturales. Además, con esta actividad, ambas instituciones no solo homenajean a Quino, sino que también tienden puentes entre el cómic clásico y las nuevas generaciones de ilustradores y lectores.