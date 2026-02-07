El periodista tinerfeño Jorge Dávila presenta ‘El anillo de Fáride’, su primera novela

El Cabildo de Tenerife acogió esta semana la presentación de El anillo de Faride, la primera novela del periodista tinerfeño Jorge Dávila Negrín, publicada por Círculo Rojo. El acto contó con una destacada asistencia de representantes del ámbito cultural, periodístico y político de Tenerife y Canarias. El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, y el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, acompañaron al autor en la presentación.
Durante su intervención, Jorge Dávila detalló que El anillo de Faride “no se trata de una novela sobre el accidente aéreo de 1977 de Tenerife, sino de una trama en la que la catástrofe de los dos jumbos se convierte en un personaje más de la acción protagonizada por Santiago, un periodista tinerfeño, y Eve Baxter, una fotógrafa neoyorquina, en tres escenarios distintos: La Laguna, Nueva York y Estambul”.
Una joya que perteneció al tesoro del palacio de Topkapi se convierte en un nexo entre el accidente aéreo y lo que viven los personajes en un “peligroso” viaje a Estambul. “No llega a ser una novela negra, pero sí que tiene tintes policiacos que mantienen en tensión al lector desde los primeros renglones”.
De este modo, la trama sigue la pista de una joya clave para entender un hecho que ocurre en la fase final de los sultanatos, que acaba en manos de una neoyorquina de raíces irlandesas que viaja en uno de los aviones siniestrados y que, con el paso del tiempo, reaparece cuando Eve Baxter y Santiago dan los primeros pasos en una comunidad virtual que hizo el mundo un poco más pequeño: las primeras sesiones de chat y las conexiones invisibles en torno a la teoría de los hilos rojos.
La novela ya se encuentra a la venta en las librerías Agapea de Santa Cruz y La Orotava, El Barco de Papel (El Sauzal) y Lemus de La Laguna, y a través de las plataformas digitales Amazon, La Casa del Libro, Fnac y El Corte Inglés.