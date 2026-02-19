El talento noir se cita en CineXpress con una convocatoria renovada

El Espacio Cultural CajaCanarias acogerá el próximo 4 de marzo, a las 19.00 horas, la presentación de las nuevas bases y requisitos para participar en la décima edición de CineXpress, un certamen consolidado como referente creativo y punto de encuentro del talento cinematográfico tinerfeño. Durante este encuentro la organización dará a conocer el lema elegido como temática para este año, siendo necesaria su integración en la narrativa del corto. La entrada será libre hasta completar aforo.
La convocatoria de este año cuenta con la dirección de Lluís Fe Pérez, profesional audiovisual vinculado a la producción y coordinación de rodajes. En su dilatada trayectoria ha participado en trabajos como la serie rodada en Tenerife, ‘Balko Tenerife’ (2022); ‘El maestro que prometió el mar’(2023), premio especial del público a la mejor película en los Premios Gaudí 2024, o el thriller rodado en Fuerteventura, ‘American Star’ (2024).
Entre las novedades previstas para este 2026, CineXpress incorpora una reestructuración del sistema de competición, pasando del modelo único a una clasificación por géneros, estableciendo tres modalidades: Noir Clásico, Noir Comedia o Noir Fantástico. Lo que permitirá al jurado poder realizar una valoración más ajustada y equitativa, según el registro cinematográfico de cada obra, además, de poner en valor la gran variedad que ofrece este género. Esta nueva fórmula solo permitirá inscribirse en una única categoría.
Además, una de las apuestas de este año es la incorporación de la categoría Sub 25 en cada una de las secciones de la nueva clasificación, dirigida a los directores y directoras menores de 25 años, con el objetivo de favorecer el acceso a los nuevos talentos. Además, tras el éxito obtenido en ediciones anteriores, se mantiene por cuarta vez consecutiva la categoría internacional, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 7 de marzo. En este caso, las obras se deben subir a la plataforma Festhome.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es que las jornadas de grabación se desarrollarán en 7 días, siendo de obligado cumplimiento que las imágenes hayan sido rodadas en, al menos, alguna localización reconocible de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife o de San Cristóbal de La Laguna. Las obras deberán enviarse al correo: cinexpress@tenerifenoir.com hasta el 11 de marzo a las 12:00h del mediodía (hora canaria).
Esta sesión informativa cobra especial relevancia al convertirse, un año más, en un espacio de networking para el sector del cortometraje de Tenerife. Un punto de encuentro que permite el intercambio de conocimientos y proyectos generando sinergias necesarias para el desarrollo del potencial creativo y humano de los creadores isleños.
Los premios, seleccionados por un jurado experto, se harán públicos el 14 de marzo a partir de las 19.00 horas en la gala que se celebrará en el Salón de Actos de CajaCanarias, presentada por el polifacético Pablo Carbonell. Se disfrutará también con la actuación de la banda invitada The Corto Marltesser. Las entradas se podrán adquirir en este enlace.
Los premios establecidos para la presente edición según categoría son:
● Mejor corto noir clásico: 500€ de remuneración + Diploma y trofeo honorífico. Premio a la mejor obra.
● Mejor corto noir comedia 500€ de remuneración + Diploma y trofeo honorífico. Premio a la mejor obra.
● Mejor corto noir fantástico:500€ de remuneración + Diploma y trofeo honorífico. Premio a la mejor obra.
● Mejor corto noir clásico sub 25: 500€ de remuneración + Diploma y trofeo honorífico. Premio a la mejor obra.
● Mejor corto noir comedia sub 25: 500€ de remuneración + Diploma y trofeo honorífico. Premio a la mejor obra.
● Mejor corto noir fantástico sub 25:500€ de remuneración + Diploma y trofeo honorífico. Premio a la mejor obra.
● Premio del público: 500€ de remuneración + Diploma y trofeo. Premio a la mejor obra votada por el público.
● Premio lema Tenerife Noir: 250€ de remuneración + Diploma Honorífico. Premio al cortometraje que mejor representa el lema de la presente edición.
● Otras menciones honoríficas según méritos que reconozca el jurado. Todos los premiados recibirán diploma y trofeo según su categoría.
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.
Este año está marcado por un doble aniversario que refuerza este enfoque, los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibbons y John Higgins y de Shadow: Blood & Judgment, la miniserie de Howard Chaykin. Creaciones que hacen de este género la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social.
