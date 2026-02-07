El Teatro Leal propone un domingo de lo más familiar

El Teatro Leal de La Laguna plantea hoy domingo una jornada dedicada al público familiar. A partir de las 11.30 horas, el espacio cultural lagunero albergará la cita mensual de Sun Dance Family Sessions, para más tarde, desde las 17.00 horas, ofrecer la escenificación de la obra El misterio de Oriente.
Las familias vivirán una mañana de baile de la mano de Sun Dance Family Sessions. Desde 2016, esta iniciativa, organizada por el Laboratorio de Artes Vivas y Ciudadanía de Tenerife y el colectivo para la difusión de la música electrónica contemporánea Neeve-Micromusic, busca que pequeños y mayores aprendan a cuidarse y mejorar su salud mediante el movimiento. Con un dj y un profesional del movimiento, la Sala de Cámara será en una pista de baile donde disfrutar de una sesión lúdica y armónica.
Cerrará la jornada la actuación de Baruti Teatro, una compañía lagunera que ofrece espectáculos musicales con marionetas. En El misterio de Oriente presentan a Turlum Suklum, un joven que sueña con convertirse en mago y que emprenderá un duro viaje por el desierto junto a su libro de hechizos.