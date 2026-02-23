Más de 6.000 temblores en tres semanas: lo que pasa bajo el suelo de Tenerife

La isla de Tenerife atraviesa un periodo de intensa actividad interna. En menos de tres semanas, se ha registrado el quinto enjambre sísmico localizado al oeste de Las Cañadas del Teide. Según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el número total de eventos híbridos detectados desde que se reinició esta actividad ya supera los 6.000, una cifra que evidencia el dinamismo del sistema volcánico de la isla.
El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha comparecido ante los medios de comunicación tras una reunión clave con el Cabildo de Tenerife y representantes de los 31 ayuntamientos de la isla. El objetivo del encuentro ha sido analizar la evolución de estos fenómenos y coordinar la información que se traslada a la ciudadanía.
Microseísmos casi imperceptibles
A pesar de lo abultado de las cifras, Domínguez ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. El último episodio ha sumado algo más de un millar de eventos, aunque el director del IGN matizó que “seguramente haya más porque se agolpan unos a otros y es muy difícil contarlos”. No obstante, se trata de eventos “muy pequeños”, prácticamente imperceptibles para los sensores y, por supuesto, para la población.
Estos sismos se están localizando a profundidades que oscilan entre los 8 y los 10 kilómetros. Técnicamente, se clasifican como eventos híbridos, una tipología que suele estar vinculada al movimiento de fluidos (gas o agua) o reajustes de presión en el interior de la corteza, sin que esto signifique necesariamente una proximidad de magma a la superficie.
Baja probabilidad de erupción a corto plazo
La pregunta que inquieta a la población ha tenido una respuesta clara por parte de los expertos: la probabilidad de una erupción volcánica en Tenerife a corto o medio plazo sigue siendo baja. El sistema se mantiene en una situación de estabilidad dentro de su actividad de fondo, y no se han detectado deformaciones del terreno que sugieran un proceso eruptivo inminente.
“Se mantiene la misma situación de baja probabilidad”, subrayó Itahiza Domínguez, insistiendo en que este tipo de enjambres sísmicos en Tenerife forman parte de la vigilancia normal de una isla volcánicamente activa. La tecnología actual permite detectar eventos tan minúsculos que, en otras épocas, habrían pasado totalmente desapercibidos.
Coordinación total con los ayuntamientos
La reunión con los 31 ayuntamientos de la isla busca garantizar que todas las administraciones locales manejen la misma información técnica y eviten alarmismos innecesarios. El Cabildo de Tenerife continúa monitorizando la situación de la mano de los científicos, recordando que el Archipiélago cuenta con uno de los sistemas de vigilancia volcánica más avanzados del mundo.
El seguimiento de este quinto enjambre sísmico será continuo durante las próximas horas, aunque la tendencia indica que la energía liberada sigue siendo muy baja, manteniendo el semáforo volcánico en color verde.