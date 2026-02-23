Más de 1.000 terremotos en un nuevo enjambre sísmico bajo el Teide: “Si hubiera erupción, deberían ser de mayor intensidad”

La actividad bajo el suelo de Tenerife no da tregua. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha confirmado que la Isla atraviesa en estos momentos su quinto enjambre sísmico reciente, un episodio que destaca por su frecuencia en apenas ocho horas y que mantiene a los científicos en vigilancia constante.
Itahiza Domínguez, director del IGN en Canarias, ha explicado en el programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria lo ocurrido durante las últimas horas en el entorno del Parque Nacional del Teide. Según el experto, tras el cuarto episodio registrado el pasado fin de semana, esta madrugada se ha desatado un evento de mayor intensidad.
1.000 terremotos en 8 horas
El sismólogo ha asegurado que, tras un cuarto enjambre con eventos “bastante débiles” localizados al oeste de Las Cañadas, la situación ha dado un salto cuantitativo: “Se ha registrado un nuevo enjambre esta noche desde las 00:00 horas, un poco más fuerte, aunque no el más fuerte de esa serie”, ha señalado Domínguez.
La cifra de eventos detectados es notable. Según los datos oficiales, “por lo menos se han registrado 1.000 movimientos”, pero el proceso no se da por cerrado. El experto ha advertido de que la actividad “aún continúa” y que el episodio “lleva ya 8 horas y pico” de desarrollo ininterrumpido.
Análisis técnico: profundidad y magnitud
En cuanto a la ubicación y origen de estos temblores, el IGN ha podido localizar el foco con precisión. Los datos indican que este enjambre se ha “registrado entre 8 y 10 kilómetros de profundidad”, una zona habitual de reajuste magmático o tectónico en la Isla.
A pesar del volumen de sismos, Domínguez ha querido lanzar un mensaje de cautela informativa basado en los parámetros científicos necesarios para un escenario de riesgo real. “Esperamos que si se produce una erupción basáltica, esta venga precedida de terremotos de mayor intensidad”, ha aclarado.
Además de la magnitud, los expertos vigilan otros factores críticos como una “mayor deformación” del terreno y “más intensidad” generalizada en las señales.
Vigilancia activa
La pregunta clave sobre un posible proceso eruptivo ha sido abordada con transparencia por el director del IGN. A día de hoy, los indicadores no apuntan a una amenaza inmediata: “Ahora mismo no lo estamos viendo, pero seguimos pendientes”, ha sentenciado Domínguez, subrayando que la red de vigilancia volcánica monitoriza cada segundo lo que sucede bajo el Teide.
Este quinto episodio confirma que Tenerife atraviesa un periodo de reajuste sísmico especialmente activo al oeste de Las Cañadas. Aunque la cantidad de sismos asusta por su número, la falta de deformación superficial y la baja magnitud de los mismos mantienen el semáforo en una situación de análisis y observación técnica.
El equipo de expertos del IGN continúa analizando los datos en tiempo real para determinar si este enjambre sísmico tiende a la estabilización o si, por el contrario, podría derivar en una mayor actividad en los próximos días.
Por ahora, la situación se califica de monitorización activa sin que suponga un peligro inmediato para la población.