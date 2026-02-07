Erica Sosa publica ‘No es un león, es ansiedad’, una guía sobre cómo gestionarla

La ansiedad afecta a millones de personas, y, aun así, continúa rodeada de desconocimiento. Con el objetivo de ofrecer una mirada cercana y comprensible, la psicóloga canaria Erica Sosa presenta No es un león, es ansiedad, un libro que invita a comprender la ansiedad desde el autoconocimiento y la autocompasión. La obra, publicada el 29 de enero de 2026 por el sello Bruguera, propone dejar de ver la ansiedad como un enemigo para entenderla como un mensaje del propio cuerpo.
CAUSAS Y SÍNTOMAS
Sosa aborda este fenómeno desde su experiencia personal -vivió su primer ataque de pánico a los nueve años- y desde su trayectoria profesional como especialista en ansiedad, trauma, apego y trastornos de la conducta alimentaria. La autora ofrece una mirada clara sobre sus causas, síntomas y formas de afrontarla, incorporando ejercicios prácticos y herramientas terapéuticas.
RESPUESTA NATURAL
Con un lenguaje cercano y divulgativo, No es un león, es ansiedad es un libro que describe la ansiedad como una respuesta natural de protección que puede manifestarse de múltiples formas, desde el perfeccionismo hasta la hipervigilancia o la desconexión emocional. En sus páginas pretende ayudar al lector a reconocerla, ponerle límites y desarrollar estrategias de autorregulación desde la calma y la seguridad personal.
Erica Sosa también divulga sobre salud mental en redes sociales, donde comparte contenido educativo con una comunidad de más de 30.000 seguidores. No es un león, es ansiedad se presenta como una guía práctica y totalmente recomendada para comprender y gestionar el bienestar emocional.