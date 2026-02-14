sucesos

Evacúan de urgencia a un tripulante de un crucero que acababa de salir de Tenerife

Salvamento Marítimo evacua de urgencia a un tripulante del Mein Schiff Relax tras partir de Tenerife. El afectado fue trasladado al hospital por el SUC
Crucero Mein Schiff Relax. / @salvamentogob
Salvamento Marítimo tuvo que intervenir de urgencia en la noche de este viernes para evacuar a un tripulante que presentaba un estado de salud preocupante poco después de que el buque abandonara el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

La alerta saltó cuando el Centro de Control de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife recibió una comunicación directa desde el puente de mando del crucero.

El médico de a bordo, tras realizar una primera evaluación clínica, determinó que el paciente necesitaba asistencia hospitalaria inmediata, una prestación que no podía garantizarse en alta mar.

Ante la gravedad del reporte, el organismo estatal activó de inmediato a la Salvamar Tenerife, que acudió al lugar y realizó una maniobra de evacuación, permitiendo que el tripulante fuera extraído del crucero y trasladado rápidamente hacia la dársena portuaria.

En tierra, la coordinación ya había dispuesto un dispositivo de emergencia encabezado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que lo trasladó hasta un centro hospitalario.

