Una exposición en La Orotava para el carnaval tradicional en Canarias: fecha, dónde y qué descubrirás

El Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife (MAIT), sito en La Orotava, acoge, del 4 al 27 de febrero, la exposición El carnaval tradicional en las Islas Canarias, una muestra que reivindica las manifestaciones más genuinas del carnaval del Archipiélago, su arraigo popular y el profundo valor cultural que aportan aún a día de hoy. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 15.00 horas, y propone un recorrido por los carnavales tradicionales de las distintas Islas a través de indumentaria, elementos etnográficos, imágenes y material interpretativo.
El consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo, Efraín Medina, destacó que la muestra “invita a mirar el carnaval desde sus raíces, desde la identidad y la memoria colectiva de nuestros pueblos”, subrayando además que el carnaval tradicional forma parte del patrimonio cultural inmaterial de Canarias y que espacios como este museo juegan un papel fundamental para su difusión y conservación. El consejero puso en valor la importancia de acercar estas expresiones culturales a los ciudadanos, especialmente a las nuevas generaciones, que se centran en expresiones carnavaleras más contemporáneas.
Uno de los ejes centrales de la exposición es la indumentaria tradicional vinculada al carnaval, entendida como una serie de símbolos que nacen para reflejar la creatividad popular de cada época, su contexto histórico y la identidad de cada Isla.
Trajes, máscaras y complementos ponen de manifiesto la estrecha relación entre carnaval tradicional y la artesanía, así como el uso de materiales y saberes transmitidos de generación en generación, y que se han conservado en parte en las tradiciones modernas. La muestra repasa también la historia de cómo las Fiestas de las Carnestolendas llegaron a Canarias con los conquistadores europeos y se fusionaron con celebraciones ancestrales, dando lugar a un carnaval popular, transgresor y burlesco. Ejemplos como los Buches y los Diabletes de Teguise, en Lanzarote, o los Carneros de Tigaday, en El Hierro, evidencian que estos rituales ancestrales, hoy considerados parte esencial de la memoria colectiva del Archipiélago, perviven en sus maneras de ser expresados. Asesorada por el Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional de Tenerife, la exposición garantiza el rigor histórico y etnográfico de sus contenidos y refuerza el compromiso del museo orotavense con la conservación y difusión de la cultura popular canaria.