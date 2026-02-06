Locura por el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: piden más de 2.000 euros por un apartamento de 60 metros cuadrados

El próximo viernes 13 de febrero, Santa Cruz de Tenerife se prepara para dar el pistoletazo de salida al Carnaval de la calle. La expectación es máxima, pero para aquellos que aún no tengan asegurado un techo en la capital, la búsqueda de alojamiento se ha convertido en una auténtica pesadilla económica. Los precios en la zona centro no solo están codiciados, sino que han alcanzado cotas que rozan el absurdo.
Diario de Avisos ha realizado un rastreo en las principales plataformas de reservas, como Booking, Tripadvisor y Airbnb, para comprobar el estado real del mercado de cara al primer fin de semana de la fiesta (del 13 al 15 de febrero).
Los resultados confirman el escenario de “precios prohibitivos”: para un grupo de cuatro personas, las opciones en el corazón de la ciudad son prácticamente inexistentes o solo aptas para bolsillos extremadamente holgados.
Más de 2.000 euros por 60 metros cuadrados
El caso más llamativo detectado en esta búsqueda se sitúa en la céntrica Rambla Pulido. No se trata de una suite en un hotel de cinco estrellas ni de una villa de lujo, sino de un apartamento de apenas 60 metros cuadrados con dos dormitorios.
El precio para una estancia de apenas 48 horas, de viernes a domingo, para cuatro personas asciende a 2.015 euros.
Este importe supone pagar más de 500 euros por persona, una cifra que evidencia la burbuja que vive el sector del alquiler vacacional durante las fechas de la fiesta chicharrera.
La ubicación, en pleno eje de paso del tranvía y a pocos minutos de los principales escenarios del Carnaval, parece ser el único argumento para justificar un precio que muchos ya califican de “desorbitado” y “fuera de toda lógica”.
El centro, un territorio “exclusivo” en Carnaval
La situación no es aislada. En el cuadrante formado por la Plaza de España, la calle Castillo y la mencionada Rambla Pulido, la oferta es mínima. La mayoría de los hoteles han colgado el cartel de “completo” hace meses, y lo poco que queda disponible en el mercado extrahotelero sigue la misma estela alcista.
Esta escalada de precios está obligando a muchos visitantes, e incluso a residentes de otras islas, a buscar alternativas en municipios limítrofes como La Laguna o incluso en zonas del sur de la Isla, asumiendo los desplazamientos por carretera para poder disfrutar de la gran semana de la máscara.
A pocos días de que el ritmo, los disfraces y la purpurina inunden las calles, queda claro que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 no solo será recordado por su alegría, sino también por ser uno de los más caros de la historia para quienes deseen pernoctar en el epicentro de la fiesta.