160.000 plazas y 10 vuelos diarios: el despliegue histórico de Iberia Express para los Carnavales en Canarias

El Carnaval de Canarias se prepara para una afluencia masiva de visitantes y la conectividad aérea estará a la altura de la fiesta. Iberia Express ha anunciado que ofrecerá cerca de 160.000 plazas en sus rutas entre Madrid y el archipiélago entre el 6 y el 23 de febrero. Este refuerzo histórico busca facilitar el desplazamiento de miles de turistas y residentes durante uno de los periodos de mayor demanda del año.
La aerolínea ha diseñado una programación ambiciosa que incluye hasta 10 conexiones diarias con Tenerife (operando en ambos aeropuertos), 9 con Gran Canaria, 3 con Lanzarote y 2 con Fuerteventura y La Palma, respectivamente. Con este despliegue, la compañía blinda la movilidad hacia las islas en plena temporada de carnestolendas.
Iberia Express, patrocinador oficial de la Gala de la Reina
Este año, la implicación de la compañía va más allá de los cielos. Iberia Express patrocinará por primera vez la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El evento, que se celebrará el próximo 11 de febrero, contará con la presencia destacada de la marca y será retransmitido en directo por Televisión Canaria y TVE.
Además de la visibilidad en el Recinto Ferial, la aerolínea será la encargada de entregar el premio a la nueva soberana. Tanto la Reina del Carnaval como su primera y segunda dama de honor recibirán cheques para volar con la compañía, reforzando el vínculo de la aerolínea con la fiesta chicharrera.
Sorpresas a bordo y en la ciudad
La experiencia del Carnaval comenzará antes de aterrizar. Según ha confirmado Iberia Express, en varios vuelos los pasajeros recibirán un detalle especial con el que la aerolínea quiere sumarse al ambiente festivo.
Pero el despliegue no se queda en el aire. En las calles de la capital tinerfeña, un tranvía especial con la imagen de Iberia Express recorrerá la ciudad durante las fechas clave. Asimismo, la marca tendrá una presencia notable en los concursos de Murgas, Comparsas y el Festival Coreográfico, consolidándose como uno de los motores logísticos y promocionales del Carnaval 2026.