La Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife duplicará el espacio de sus estands

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avanza en la organización de la Feria del Libro 2026, que se celebrará en el Parque García Sanabria entre el 30 de abril y el 4 de mayo. El Organismo Autónomo de Cultura (OAC) ha mantenido varias reuniones y ha trabajado de manera conjunta con libreros y editoriales, “valorando las sugerencias planteadas por el sector para incorporar aquellas que han sido técnica y organizativamente posibles, siempre conforme a unos criterios previamente informados y aceptados”.
Para esta edición está previsto que se ubiquen 26 estands, con 17 librerías y 9 editoriales participantes, además de los institucionales, correspondientes a la Fundación CajaCanarias, la Librería del Cabildo, la Academia Canaria de la Lengua y el Organismo Autónomo de Cultura. Un total de 15 estands estarán localizados en el paseo Domingo Pérez Minik y 11 en la Rambla de Santa Cruz.
La Feria del LIbro y el fomento de la lectura
“La Feria del Libro es la cita más importante de la ciudad para el fomento de la lectura -señala el alcalde, José Manuel Bermúdez-, tras la que hay un proyecto colectivo que se construye desde el diálogo con quienes la hacen posible. Hemos mantenido un contacto permanente con el sector para que vuelva a ser un éxito, como lo ha sido en ediciones anteriores, escuchando sus aportaciones y trabajando de manera coordinada para mejorarla año a año”.
Ese trabajo de mejora, detalla el edil de Cultura, Santiago Díaz Mejías, “comenzó nada más finalizar la edición de 2025, con una reunión de valoración celebrada el 26 de mayo, en la que se recogieron propuestas concretas para 2026”. “La principal queja -apunta- fue la falta de espacio, una cuestión que hemos atendido duplicando el espacio por estand y ampliando la zona de las Ramblas”.
En estas reuniones, indica el Consistorio, los participantes han planteado cuestiones relacionadas con el aparcamiento, la información al público, la señalización de los estands, la comunicación en redes sociales, la coordinación con otros actos festivos, la iluminación y la disponibilidad de bolsas. Aportaciones que serán analizadas en el marco organizativo y presupuestario de la feria.
“El objetivo es seguir mejorando la Feria del Libro año a año, desde el diálogo, la transparencia y el respeto a unas normas claras que garantizan la igualdad de oportunidades para todos los participantes”, concluye el concejal de Cultura.