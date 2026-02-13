Filmoteca Canaria y Tenerife Noir proyectan ‘El rey de Nueva York’, el thriller de Abel Ferrara sobre el capo Frank White

Filmoteca Canaria y Tenerife Noir continúan con el ciclo dedicado al cineasta estadounidense Abel Ferrara, una de las figuras más singulares e influyentes del cine contemporáneo, con la proyección de ‘El rey de Nueva York’ (1990), thriller criminal sobre el capo Frank White. Esta nueva propuesta llega tras el éxito de la edición anterior, dedicada al cineasta Ralph Bakshi, que contó con una amplia concurrencia en ambas sedes, consolidando el interés del público canario por estos ciclos monográficos.
La sesión se proyectará el próximo martes 18 de febrero en el Teatro Guiniguada (Las Palmas de Gran Canaria) y el 19 de febrero en el Espacio Cultural La Granja (Santa Cruz de Tenerife), ambas en versión original con subtítulos en español, a partir de las 19.00 horas.
En ‘El Rey de Nueva York’ el narcotraficante Frank White sale de prisión y regresa decidido a recuperar el mando en una ciudad paralela que vive bajo el caos y la división entre bandas urbanas. Bajo una estética sombría, Ferrara capta la vida oculta de esa otra Nueva York marcada por el crimen organizado. Un film que cuenta con un reparto de lujo encabezado por el conocido Christopher Walken capaz de conmover y estremecer dando vida a White, un enigmático gánster. Junto a él Laurence Fishburne, David Caruso, Wesley Snipes, Giancarlo Esposito y Steve Buscemi, completan el elenco de este thriller neo-noir.
Todas las sesiones del ciclo son de entrada gratuita, hasta completar aforo. Las invitaciones para asistir a las proyecciones pueden retirarse a través de las webs oficiales de ambos espacios, www.elteatroguiniguada.com y www.espaciolagranja.com; así como en ambas taquillas.
Abel Ferrara, un referente en el cine de autor
Considerado un director de culto, Abel Ferrara ha desarrollado una filmografía marcada por una intensidad poco común y una fuerte carga ética. Ambientadas en una Nueva York nocturna y áspera, sus películas retratan personajes al límite y han ejercido una influencia duradera en el cine independiente internacional, siendo objeto de retrospectivas y revisiones constantes en filmotecas y festivales de todo el mundo.
Con esta programación, Filmoteca Canaria y Festival Atlántico del Género Negro Tenerife Noir continúan una línea de trabajo sostenida en el tiempo, basada en el desarrollo de ciclos estables, retrospectivas y programas temáticos que acercan al público canario obras fundamentales de la historia del cine y del cine contemporáneo, consolidando un espacio de encuentro para la reflexión, la formación de públicos y la difusión del patrimonio cinematográfico.