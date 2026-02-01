Más de un centenar de personas despiden a Ricardo Melchior durante su funeral en La Laguna

Más de un centenar de personas han despedido este domingo al expresidente del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior, fallecido ayer sábado a los 78 años, y cuyo funeral se ha celebrado en la Iglesia de La Concepción, en San Cristóbal de La Laguna.
Al funeral acudieron las principales autoridades políticas del archipiélago y en primera fila se encontraban el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila; la vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Oramas, amiga personal de Melchior y su familia; el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; o el de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.
En las primeras filas también se encontraba la diputada en el Congreso de Coalición Canaria por Santa Cruz, Cristina Valido; otros expresidentes del Cabildo insular, como José Segura o Pedro Martín; o el alcalde de La Orotava y secretario general de CC en Tenerife, Francisco Linares.
La misa comenzó pasadas las dos de la tarde, momento en el que el féretro, envuelto con la bandera de Tenerife, arribó a la parroquia matriz de La Laguna, escoltado por agentes de la Policía Local y dos coches de coronas de flores.
La ceremonia estuvo oficiada por el director del Archivo Histórico Diocesano y cura de la parroquia de San Francisco, Miguel Ángel Navarro, cercano a Melchior, quien durante la homilía destacó la faceta humana y política del fallecido.
“Ricardo era como el Teide, presente en toda la isla”, dijo el sacerdote, quien también alabó su cercanía, pues no le era infrecuente, dijo, encontrárselo en entierros de municipios pequeños, a donde se acercaba para despedir a gente “independientemente de su condición social”.
El párroco hizo referencia asimismo a la trayectoria política de Ricardo Melchior, a su visión, que mezclaba la ingeniería con la política, y a su “inteligencia” para pensar en grandes proyectos “pese a los riesgos y errores”.
Entre esas ideas mencionó el tranvía de Tenerife, una infraestructura, manifestó el cura, con la que Melchior se adelantó a muchos que criticaron la idea antes de que fuese realidad, señaló Navarro frente a los feligreses, quienes acabaron la ceremonia con un aplauso espontáneo.
Desde ayer, destacadas figuras políticas han ensalzado la figura de Ricardo Melchior, y se han centrado en su papel como promotor de las energías renovables en las islas o de infraestructuras como el tranvía.
“Despedimos a un compañero generoso y un referente del servicio público. Ricardo amó Tenerife y Canarias desde el compromiso, el diálogo y el trabajo constante. Dejó huella en el Cabildo y en quienes aprendimos a su lado”, dijo ayer Clavijo.
La presidenta actual del Cabildo, Rosa Dávila, destacó ayer que Melchior era “un referente para la política tinerfeña y canaria” por su manera de entender el servicio público “con una clara visión de futuro”.
Ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, Melchior dirigió el Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, fue una de las figuras políticas clave en Canarias desde la Transición y siguió formando parte de los órganos de dirección de su partido hasta al menos 2018.
También fue senador por Tenerife entre 2004 y 2008 y presidente de la Autoridad Portuaria entre 2015 y 2018.
El Cabildo de Tenerife decretó ayer dos días de luto oficial por el fallecimiento y sus banderas ondean hoy a media asta.