Adiós a una figura clave del desarrollo de Tenerife, Ricardo Melchior

Tenerife está de luto tras el fallecimiento del expresidente y exsenador Ricardo Melchior, acaecido a primera hora de ayer cuando contaba con 78 años de edad.
Desde la perspectiva institucional, Melchior sin duda será recordado por varios proyectos llevados a cabo en Tenerife y en los que su aportación e impulso resultaron imprescindibles para convertirlos en realidad, como son el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) o el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).
Pero especialmente su trayectoria siempre quedará ligada al renacimiento del tranvía en Tenerife, un medio de transporte que hoy en día es fundamental para moverse en el área metropolitana y cuya existencia no se entiende sin la labor llevada a cabo por el ahora fallecido.
Ricardo Melchior Navarro nació el 18 de febrero de 1947 en Santa Cruz de Tenerife que llegó a desempeñar altas responsabilidades como la Presidencia del Cabildo de Tenerife o como senador español.
Casado y con dos hijos, Melchior era una rara avis en la política canaria de su época dado el alto nivel de su formación y porque hablaba fluidamente tanto alemán como inglés.
Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad de Navarra, continuando sus estudios de Ingeniería Economía y Construcción de Máquinas en la Escuela Técnica Superior de Aquisgrán (RWTH Aachen). En 1977 regresó a Tenerife al ser nombrado director de Capsa, empresa encargada del Puerto de Tenerife, donde trabajó durante cuatro años. En 1981 asumió la jefatura de “Nuevas Energías” en la empresa eléctrica, Unelco, hoy subsumida en Endesa.
Su actividad política se inicia en 1987 con el acceso a la Vicepresidencia del Cabildo de Tenerife, cargo que compaginó con los de consejero insular de Planificación y Desarrollo Económico (1987-1991), Agricultura y Desarrollo Económico (1991-1995) y Agricultura y Aguas (1995-1999). Se mantuvo en el cargo de vicepresidente hasta 1999 año en el que fue elegido presidente insular al encabezar la lista de Coalición Canaria con 150.000 votos. En 2003 renovó el cargo tras obtener 170.000 votos en las elecciones autonómicas y locales de ese año. En 2007 tomó posesión, tras obtener 160.000 votos, de la presidencia por tercera Legislatura consecutiva. En 2011 volvió a acceder, por cuarta vez, al mismo cargo, tras ganar las elecciones con 150.000 votos.
También fue senador por Tenerife durante el mandato 2004-2008.
Finalmente, desempeñó la Presidencia de la Autoridad Portuaria tinerfeña entre los años 2015 y 2018.
Desde que comenzó su carrera política trabajó en actividades de investigación, desarrollo y demostración de las energías renovables llevadas a cabo en todos los estados de la Unión Europea, con una participación activa en seminarios, congresos y conferencias relacionadas con dichas materias. Experto en investigación y desarrollo (I+D) de la Unión Europea, también fue miembro del Comité Científico del Instituto de Energía Solar de Alemania y fundador del Consejo Solar Europeo (Club de París), las Comunidades de Europa para las Energías Renovables (CERE) y la Agencia Europea de Energías Renovables y presidente del Patronato del Parque Nacional del Teide.
En cuanto a las distinciones recibidas, Melchior fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Irlanda en el campo de las energías renovables, honor que se le entregó durante un acto celebrado en 2002 en el University College de Cork.
Reconocimientos
Además, el presidente de la República Francesa lo distinguió en septiembre de 2003 con la condecoración de Caballero de la Orden Nacional del Mérito en reconocimiento a su trayectoria a la hora de promover el progreso social y ciudadano. En enero de 2004, el gobernador del Estado Miranda (Venezuela) le concedió la Orden Francisco de Miranda (Primera clase). En 2005, la familia real de Dinamarca le nombró Embajador en España de Hans Christian Andersen con motivo del bicentenario del nacimiento del escritor danés. En junio de este año (2011), le fue concedida igualmente la condecoración de Comendador de la Orden Nacional del Mérito Francés.
El área metropolitana de Tenerife cambió para siempre con la llegada del tranvía actual, que además hoy vive su particular edad de oro en cuanto a usuarios gracias a la política de gratuidad en el transporte impulsada en los últimos años.
Inaugurado en junio de 2007, los trabajos para convertirlo en realidad se remontan a finales del siglo pasado y, tras una ardua tarea a la hora de conseguir la financiación y apostar por el servicio técnico adecuado (trabajos en los que el liderazgo, formación y esfuerzo de Ricardo Melchior jugó un papel decisivo), las obras se iniciaron en 2004 y ya a finales de diciembre de 2005 se realizaron las primeras pruebas en un tramo de 600 metros entre las cocheras (en Taco) y el Hospital Universitartio de Canarias.
La empresa encargada de la fabricación de los vehículos (Alstom) hizo paulatinamente entrega de las 20 unidades de los tranvías, siendo la última traída en agosto de 2006.
Las obras terminaron oficialmente el 2 de junio de 2007 con la entrada en funcionamiento de la línea 1, día en que se realizó un servicio de tranvía gratuito para posteriormente celebrar diferentes jornadas de puertas abiertas a modo de promoción y difusión de este medio de transporte público entre la sociedad tinerfeña.
Otro hito importante para el tranvía tuvo lugar en 2009 con la puesta en servicio de la Línea 2 entre Tincer y La Cuesta, con cuatro nuevas paradas y dos en común con la línea 1. Esto elevó la cobertura al 66% de la población del área metropolitana gracias a sus 25 paradas y 15 kilómetros de trazado.
Sobre el ITER
Otro de los proyectos donde tanto tuvo que ver la labor de Ricardo Melchior es el ya citado ITER, que es una empresa pública que desde 1990 viene desempeñando su labor en los campos de investigación y desarrollo de tecnologías para el uso de fuentes de energías renovables, implementación de nuevas tecnologías y medio ambiente.
Este instituto se encuentra participado mayoritariamente por el Cabildo de Tenerife, además de CajaCanarias y el Instituto Tecnológico de Canarias, y ha sido galardonado con el premio Mundo Empresarial Europeo por su labor en defensa de la utilización de energías renovables.
Sobre Involcan
Precisamente fue a través del ITER desde donde se acabó creando Involcan, otra apuesta estratégica de Melchior al que el tiempo le ha vuelto a dar la razón. De nuevo, con Involcan hablamos de una empresa pública creada para el estudio de los volcanes de Canarias, siendo constituida el 29 de junio de 2010 con la participación del citado ITER y la Universidad de La Laguna.
Es de justicia recordar, y más aún hoy, que la creación de Involcan fue acordada por el Senado el 2 de noviembre de 2005 al aprobarse una moción en tal sentido presentada por el entonces senador Ricardo Melchior. Aunque ya había dado sobradas muestras de su utilidad pública, Involcan se ha convertido en un referente especialmente a raíz de las erupciones acaecidas en El Hierro (2011) y La Palma (2021).
Melchior: “Sufrí dos accidentes y casi me ahogo en Fuerteventura: debo tener siete vidas, como un gato”
Hace aproximadamente seis años, el expresidente del Cabildo de Tenerife y exsenador Ricardo Melchior recordaba durante una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS varios percances que había sufrido y donde estuvo a punto de perder la vida que, lamentablemente, al parecer un accidente cerebrovascular finalmente le arrebató durante la mañana de ayer en La Laguna, ciudad donde al mediodía de hoy está previsto que tenga lugar su funeral.
A continuación se reproducen varios párrafos de dicha entrevista, realizada por Andrés Chaves y publicada en 2018 en el Decano de la Prensa en Canarias.
Está recuperado Ricardo [introducía en la conversación Chaves] el tema de un grave accidente ocurrido en la autopista del sur, que le destrozó una mano y un hueso esencial de uno de sus tobillos. Una hernia de hiato le da la lata de vez en cuando; por ejemplo, ahora, mientras celebramos la entrevista en Los Limoneros.
– Escapaste de milagro en aquel accidente de tráfico.
“Mira, yo heredé una casa en El Médano y le hice unas reformas. Iba a pagarle al carpintero. Eran como las siete de la tarde y a la altura de Abades, con la modorra del ocaso, me dormí. Fue sólo medio segundo, pero casi me cuesta la vida. Y no era la primera vez”.
– ¿Cómo?
“Pues porque sufrí otro accidente cerca de Irún, en el País Vasco, a causa de un aguaplanning, y casi me ahogo en Fuerteventura, así que debo de tener siete vidas como los gatos. Me quedan cuatro”.
(Y casi le quedan tres, porque su hernia de hiato está tan reñida con el arroz a la cubana que nos estábamos comiendo en Los Limoneros que le provocó un ataque de tos y le privó del exquisito plato).
– Volviendo al accidente de Abades. Algunos de tu partido corrieron el rumor de que conducías con unas copas.
“Ya lo sé y es absolutamente mentira. La patrulla de la Guardia Civil que me asistió me practicó el test de alcoholemia allí mismo. Dio 0 de alcohol. Pero es que, además, me hicieron el test de drogas. Y le dije al agente, en medio de mi aturdimiento: “Si el de alcohol me da 0, el de drogas me va a dar menos 0, porque ni siquiera me he fumado un porro en mi vida”. Y, efectivamente, así fue”.
– ¿Se construirá el tren La Orotava-Sur?
“Mira, yo llevé a Carlos Alonso a visitar el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Y él es testigo de que conseguí 1.500 millones de euros a pagar en 30 años con siete años de carencia y al 0% de interés, si lográbamos el otro 50% del proyecto, que era de 3.000 millones. Hablamos con los vicepresidentes, Magdalena Álvarez y el directivo alemán, y con un eurodiputado por Berlín que era amigo mío, muy influyente en el Banco Europeo de Inversiones. Y con los representantes del Gobierno español, a los que les pedimos lo que nos correspondía en vías férreas como el 2% de la población española que somos. Luego me fui y nadie continuó estas gestiones”.
– Tú ya habías conseguido el tranvía.
“Que costó 320 millones de las viejas pesetas”.