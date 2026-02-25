El Gobierno destina 350 millones de euros para garantizar el suministro eléctrico en Canarias

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la resolución definitiva del concurso público por el que se adjudican en Canarias un total de 1.008 megavatios (MW) de potencia eléctrica distribuidos en 62 grupos de generación, que permitirán dar garantías de suministro eléctrico hasta el año 2029, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En total, se han adjudicado 1.450 MW y 78 grupos de generación para todos los sistemas extrapeninsulares, que incluyen, además de Canarias, Mallorca, Menorca, Ceuta y Melilla, con una inversión superior a los 500 millones de euros, de los que en torno a 350 millones se destinarían a los sistemas eléctricos del Archipiélago.
34 instalaciones nuevas
De los 62 grupos de generación adjudicados en Canarias, un total de 34 son nuevas instalaciones (25) o inversiones adicionales en grupos ya existentes (9). En el caso de Tenerife, la isla donde se adjudica más potencia, se contratan un total de 382,33 MW con 11 nuevos grupos de la empresa Sampol. En el sistema Lanzarote-Fuerteventura se contratan 224,64 MW mediante nuevos grupos de Sampol (26%), DISA (33%) y Canary Carreteras (8%). El resto de los grupos adjudicatarios en las diferentes islas corresponden a Endesa.
En Gran Canaria la potencia adjudicada fue de 344.14 megavatios y en la isla de La Palma se adjudicaron 44,23 MW de potencia, en ambos casos, a Endesa.
Según se informó desde el Ministerio, en La Gomera y El Hierro solo se extiende la vida útil de sus instalaciones, porque El Hierro tiene una destacada presencia renovable y La Gomera inaugura su interconexión con Tenerife, lo que repercute positivamente en las necesidades de cobertura.
Canarias es así el territorio más beneficiado por este primer concurso estatal para los sistemas extrapeninsulares, que concede la compatibilidad a efectos del reconocimiento del régimen retributivo adicional.
Éste permite que las centrales de los territorios no peninsulares obtengan una rentabilidad regulada y que el precio mayorista de la electricidad sea el mismo en todo el país, ya que el coste de generar energía en las Islas es mayor. Este coste se reparte al 50% entre el sistema eléctrico y los Presupuestos Generales del Estado. En el año 2025 ascendió a 1.650 millones.
Un primer concurso al que seguirá otro para cubrir necesidades hasta 2031
En este primer concurso compitieron 181 solicitudes y finalmente se impusieron las ofertas de 78 grupos de generación, que tendrán derecho a percibir el régimen retributivo adicional durante 25 años en el caso de los grupos nuevos, entre cinco y diez años para las inversiones en grupos existentes y durante cinco años para extensiones de vida útil de grupos existentes sin inversión. En la elección de los adjudicatarios se partió de una prelación técnico económica del ahorro de costes totales, en la que han competido las extensiones de vida útil de grupos existentes sin inversión, las inversiones en grupos existentes y las solicitudes de nuevos grupos.
Según se indicó, el concurso ha permitido adjudicar potencia suficiente para cubrir las necesidades y garantizar el suministro en los subsistemas eléctricos, con cobertura hasta 2029. En todos los casos se adjudicó potencia por encima de la que se había solicitado en la convocatoria.
No obstante, el Ministerio ya ha anunciado que, para anticiparse a las necesidades futuras de nueva potencia, ha pedido al operador del sistema que informe en un plazo de 15 días sobre las necesidades de cobertura en los territorios no peninsulares en el horizonte del año 2031, tras la incorporación de la capacidad resultante de este primer concurso, para poder activar próximas concurrencias conforme a las necesidades.