La Guía Repsol premia a cuatro restaurantes sostenibles

La sostenibilidad avanza en el mundo gastronómico y gana cohesión. Proveedores que conocen de primera mano la urgencia de cuidar el planeta, cocineros cada vez más concienciados y una clientela que exige compromiso mantienen un diálogo creciente. Para potenciar estas sinergias y subrayar la importancia de la cooperación entre empresas e instituciones, Guía Repsol y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación distinguen a cuatro restaurantes con el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña 2026. Acorde a la filosofía con la que fue creado, se reconocen negocios que destacan por su constante trabajo ante los desafíos del cambio climático y hacen un uso responsable del producto.
“Ser rentables sin comprometer los recursos para las próximas generaciones, ofrecer un entorno motivador al equipo y potenciar el bajo consumo energético son principios comunes a los Soles Sostenibles, que promovemos desde Repsol y que los clientes valoran tanto como nosotros”, asegura Valero Marín, director general de Cliente de Repsol. .
La apuesta firme por la huerta valenciana y la defensa de un modelo de trabajo sin residuos han sido claves para que ‘Ricard Camarena’ (València) haya sido distinguido con un Sol Sostenible #AlimentosdEspaña en la categoría 3 Soles Guía Repsol. “Considero que la clave de la sostenibilidad es lo que se repite cada día cuando nadie está mirando”, afirma Ricard Camarena.
‘Les Moles’, el restaurante con 2 Soles Guía Repsol en Ulldecona (Tarragona), recibe el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña por su compromiso rotundo con el territorio y su apuesta por energías renovables, pero también destaca por la creación de AOVE Sant Lluc, su aceite de oliva propio, o el trabajo biodinámico en su huerto de más de 1.000 metros cuadrados.
El contacto directo con los ganaderos forma parte de la filosofía de los hermanos Iris y Bruno Jordán de ‘Ansils’ (Anciles, Huesca). En su nuevo menú se observa una escucha activa a los productores usando, por ejemplo, las partes del cordero que se quedan sin vender, para evitar su desperdicio.
‘Tramo’ de Madrid (Restaurante Guía Repsol), recibe el Sol Sostenible en esta categoría por su reivindicación de un ocio responsable en el entorno urbano. Tal y como explica su cofundador Felipe Turell, esta defensa se concreta en la propia construcción del edificio.