GYM Teatral representa esta noche ‘Anatomía de un grito’ en el III Festival El Patio

El III Festival de Artes Escénicas El Patio, que se celebra en Zálatta Espacio Escénico (Carretera Monte de las Mercedes, 119, La Laguna), programa esta noche de viernes (20.30 horas) Anatomía de un grito, a cargo de GYM Teatral (Venezuela). Según se detalla en la sinopsis, Anatomía de un grito es una invitación a dejar de ser espectador para convertirse en testigo.
“Esta obra no es un relato. Es un espejo. No saldrás de la sala con respuestas, sino con el eco de una pregunta fundamental: ¿cómo se aprende a gritar en un mundo que nos exige sonreír para la foto?”, se argumenta en el texto.