Hallan sin vida a Isidro, que había desaparecido en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos había lanzando una alerta para encontrar a Isidro H. S., de 76 años, desaparecido el 12 de febrero de 2026 en el municipio de Telde (Gran Canaria).
La difusión del caso se había intensificado cuando el colectivo ha publicado su ficha de búsqueda en redes sociales con el objetivo de recabar información ciudadana.
🔕 DESACTIVADA #Desaparecido #Missing #España #sosdesaparecidos #Telde #LasPalmas— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) February 18, 2026
Fuente: sosdesaparecidos
Síguenos @sosdesaparecido pic.twitter.com/MNunNkJ3bf
En el cartel se describía al hombre con 1,67 metros, tiene complexión delgada, pelo blanco y ojos color miel. En el momento de su desaparición vestía pantalón verde, camisa y chándal azul oscuro.
Desde SOS Desaparecidos han confirmado la triste noticia de que Isidro ha sido localizado sin vida, por el momento no ha trascendido las causas de su fallecimiento.