Trasladan en helicóptero a un motorista en estado crítico en Tenerife

A las 12:59 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de la caída de un motorista en carretera TF-565, en la entrada a Vilaflor.
El personal del SUC junto al equipo sanitario del centro de salud de la zona asistieron en un primer momento al afectado, un hombre de 25 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta lesiones de carácter grave, trasladado en un helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Bomberos de Tenerife y servicios policiales colaboraron garantizando la toma segura de la aeronave en el primer centro hospitalario.
