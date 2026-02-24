Grave un ciclista de 55 años tras un atropello en la TF-28 en San Miguel de Abona

Un ciclista de 55 años ha resultado herido de carácter grave este martes tras sufrir un atropello en la carretera TF-28, a su paso por el municipio de San Miguel de Abona.
El incidente se produjo a las 13.26 horas de este 24 de febrero de 2026, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se solicitaba asistencia sanitaria para un ciclista que se encontraba en la vía con lesiones compatibles con un atropello.
Politraumatismos de carácter grave
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada, una ambulancia sanitarizada y una ambulancia de soporte vital básico. El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la atención.
Tras ser estabilizado en el lugar del suceso, el herido fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del incidente.