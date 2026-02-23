El IGN explica el último enjambre sísmico en Tenerife e insiste: “No aumenta el peligro de erupción a corto plazo”

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha explicado en un hilo publicado en su perfil oficial en X las características del último enjambre sísmico detectado en Tenerife, iniciado a las 00.15 horas del 23 de febrero y que, según el propio organismo, ya superaba los 600 eventos de muy baja magnitud en el momento de la redacción de su comunicación.
De acuerdo con la información difundida por el IGN, esta nueva secuencia sísmica se localiza en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, a una profundidad aproximada de 8 kilómetros, y se produce apenas horas después de otro enjambre registrado entre los días 21 y 22 de febrero, que dejó más de 800 microseísmos a unos 6,5 kilómetros de profundidad.
El organismo añade que durante este último episodio se han identificado dos señales de baja frecuencia, registradas a las 11:17 y a las 11:22 horas, si bien subraya que “las señales en estos momentos son de muy baja amplitud”.
Asimismo, el IGN recalca que este tipo de episodios de enjambres de eventos sísmicos híbridos “no aumenta el peligro de erupción a corto plazo en la isla de Tenerife” y que, hasta la fecha, “ninguna de las señales registradas por el IGN en las últimas semanas ha sido sentida por la población de la isla”.
En este contexto, el organismo recuerda que, como entidad responsable de la vigilancia volcánica en España, dispone de una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en Tenerife para monitorizar parámetros como la sismicidad, las deformaciones del terreno o la geoquímica.
Por último, el IGN advierte de que, “debido a la debilidad de las señales analizadas”, los datos relativos tanto a la duración de los enjambres como al número de eventos o el rango de sus magnitudes “aún son provisionales” y podrían ajustarse tras un análisis más detallado.