Joel Angelino escenifica esta noche en el Teatro Leal ‘Sé feliz, no normal’

El actor cubano reflexiona este domingo, en clave de humor, acerca de la vida en el mundo de la interpretación
La función comienza a las 19.00 horas. / DA
El Teatro Leal de La Laguna programa este domingo, 1 de febrero, a partir de las 19.00 horas, el nuevo espectáculo del actor y director Joel Angelino. En Sé feliz, no normal, el artista cubano reflexiona sobre la compleja vida en el mundo de la interpretación, a la que ha dedicado 35 años de carrera profesional. El espectáculo, de carácter multidisciplinar, mezcla el monólogo con canciones de su autoría.

Empleando el humor y siguiendo una línea cronológica, Joel Angelino se cuestionará a sí mismo y abordará temas como la soledad, la inclusión, la familia, la importancia de evolucionar, el sentimiento de libertad o la búsqueda de la felicidad. A través de diferentes personajes, apuesta por un espectáculo que engloba la escenografía, la danza contemporánea y la música con el objetivo de dar a conocer su mundo interior a los asistentes.

Sé feliz, no normal cuenta con la dirección musical de Argimiro Sánchez, la iluminación de Víctor Martín y la producción y elementos visuales de Marco Toledo. Además, para la ocasión, Joel Angelino colabora en esta propuesta con la actriz y presentadora cubana Dayana Legrá.

