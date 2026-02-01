Joel Angelino escenifica esta noche en el Teatro Leal ‘Sé feliz, no normal’

El Teatro Leal de La Laguna programa este domingo, 1 de febrero, a partir de las 19.00 horas, el nuevo espectáculo del actor y director Joel Angelino. En Sé feliz, no normal, el artista cubano reflexiona sobre la compleja vida en el mundo de la interpretación, a la que ha dedicado 35 años de carrera profesional. El espectáculo, de carácter multidisciplinar, mezcla el monólogo con canciones de su autoría.
Empleando el humor y siguiendo una línea cronológica, Joel Angelino se cuestionará a sí mismo y abordará temas como la soledad, la inclusión, la familia, la importancia de evolucionar, el sentimiento de libertad o la búsqueda de la felicidad. A través de diferentes personajes, apuesta por un espectáculo que engloba la escenografía, la danza contemporánea y la música con el objetivo de dar a conocer su mundo interior a los asistentes.
Sé feliz, no normal cuenta con la dirección musical de Argimiro Sánchez, la iluminación de Víctor Martín y la producción y elementos visuales de Marco Toledo. Además, para la ocasión, Joel Angelino colabora en esta propuesta con la actriz y presentadora cubana Dayana Legrá.